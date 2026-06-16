КМГ: Китай постигна пробив в ключов материал за квантови чипове

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Китайски учени обявиха значителен пробив в производството на силиций-28 – ключов материал за разработването на силициево базирани квантови чипове.

Екип от Научноизследователския институт по физико-химично инженерство в ядрената индустрия за първи път е постигнал самостоятелно масово производство на изотопа с чистота над 99,99%. Специалистите определят постижението като важен етап в развитието на китайските квантови технологии след години научни изследвания и технологични разработки.

Очаква се новият материал да подпомогне независимото развитие на основни компоненти за квантови компютри и да ускори напредъка в модерните полупроводникови технологии. Успехът е част от по-широките усилия на Китай за укрепване на собствените възможности в стратегически високотехнологични области.