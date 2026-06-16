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КМГ: „Китайската филмова и телевизионна вечер 2026“ се проведе в Шанхай

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Снимка: Китайска медийна група

Вчера в Шанхай, в рамките на Международния филмов фестивал, се проведе събитието „Китайската филмова и телевизионна вечер 2026", организирано от Китайската медийна група. Форумът постави акцент върху темата за „новото", като съчетава традициите и бъдещото развитие на киното и телевизията в своеобразен годишен празник на филмовото и телевизионното изкуство.

И тази година инициативата продължи във формата „Препоръчано от КМГ", чрез който пред широката публика бяха представени отличени филмови и телевизионни продукции, както и талантливи творци, допринесли за популяризирането на китайските истории както в страната, така и на международната сцена. В рамките на събитието бяха връчени отличия в общо 11 категории, сред които и „Годишни препоръчани филмови и телевизионни продукции", с цел да бъдат насърчени високите стандарти и устойчивото развитие на филмовата и телевизионната индустрия.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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