КМГ: Провинция Хъбей приветства приятели от цял свят

На 7 юни бе открито събитието „Здравей! Хъбей – Демонстрация и обмен за туризъм за чужденци в провинция Хъбей през 2026 г.", което бе съвместно организирано от Департамента за култура и туризъм на провинция Хъбей и властта в гр. Цинхуандао, където се събраха представители на туроператори, авиокомпании, водещи културно-туристически платформи и отраслови медии от Южна Корея, Русия, Тайланд, Испания, Монголия, Сингапур, Малайзия, Румъния и други страни, за да обсъдят входящия туризъм и да задълбочат сътрудничеството.

Преди официалното начало на събитието бяха организирани съпътстващи изложбена зона за културно-туристически обмен и тематичен базар за нематериално културно наследство. Участниците имаха възможност за свободни контакти и преговори, а чуждестранните гости се запознаха отблизо с артефактите от нематериалното културно наследство на провинция Хъбей, като културният обмен послужи за основа за изграждане на сътрудничество. Събитието бе открито с танца „12 женски музиканти" и продължи с характерни изпълнения като хъбейска опера, акробатика и тайчи, които цялостно представиха уникалните културно-туристически ресурси на Хъбей. Провинцията разполага с туристически ресурси като Великата китайска стена, императорските летни курорти, зимните олимпийски съоръжения и акробатиката. Възползвайки се от стратегическото си географско положение в близост до Пекин и Тиендзин, Хъбей неотклонно следва тенденциите на вътрешния пазар за входящ туризъм и непрекъснато усъвършенства туристическите продукти, съобразени с потребностите на чуждестранните посетители. Едновременно с това гр. Цинхуандао проведе специална местна туристическа презентация. На събитието бяха обявени десетте най-добри дестинации за входящ туризъм в Хъбей, елитни туристически маршрути, международни авиолинии към провинцията и мерки за улесняване на обслужването, като се разчита на интегрирана транспортна мрежа от сухопътен, морски и въздушен транспорт за непрекъснато подобряване на пътуванията на чуждестранните туристи към Хъбей.

След като бяха представени туристическите продукти, маршрути и съответните политики, събитието премина към фаза на индустриално сътрудничество. Бяха връчени плакети на най-добрите партньори на чуждестранни институции, дългогодишно ангажирани с култивирането на задграничния пазар за Хъбей. Туроператорите от двете страни постигнаха съгласие за сътрудничество по конкретни въпроси като доставка на туристически потоци и съвместно популяризиране на продукти. На мястото на събитието бе проведен и специално пряко предаване „Споделяне на висококачествени културно-туристически продукти" за Цинхуандао. Бяха поканени петима чуждестранни водещи от Русия, Сърбия, САЩ, Южна Корея и други страни, които чрез платформи като YouTube, TikTok и Xiaohongshu представяха на живо характерните културно-туристически ресурси и продукти на Хъбей пред глобална аудитория. Освен това бяха осъществени панорамни и многоезични излъчвания на импресиивото представяне и демонстрациите на нематериално културно наследство, позволявайки на зрители у дома и в чужбина да усетят културно-туристическия чар на провинция Хъбей в реално време и непрекъснато да разширяват международното влияние на входящия туризъм в провинцията.

Възползвайки се от географските предимства на координираното развитие на Пекин, Тиендзин и Хъбей и благоприятните политики за входящ туризъм, Хъбей ускорява трансформацията на висококачествени културно-туристически ресурси в индустриално предимство. В момента входящият туризъм в Китай навлиза в прозорец на стабилно възстановяване, като различни региони ускоряват разширяването си на международните пазари. Хъбей се възползва от историческия момент, приемайки това събитие като важен носител на сътрудничество, свързвайки ресурсни презентации, политически имплементации, бизнес споразумения и теренни проучвания в единен процес. Съобразявайки се точно с търсенето и предлагането на културно-туристическия пазар в страната и чужбина, Хъбей разширява каналите за привличане на международни туристически потоци чрез задгранични партньорски ресурси, усъвършенства гаранциите за входящ туризъм чрез подобрения в транспорта и обслужването, непрекъснато излъсква бранда „Културен туризъм Хъбей", подпомага ускоряването на изграждането на международна туристическа дестинация, трансформира ресурсните предимства в икономическо развитие и полага стабилна основа за висококачествено устойчиво развитие на входящия туризъм в провинцията.