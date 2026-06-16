Словашката полиция стартира кампания срещу езика на омразата в онлайн пространството

Словашката полиция започва информационна кампания под надслов "Омразата не е изразяване на мнение", чиято цел е да насочи общественото внимание към нарастващото разпространение на езика на омразата в интернет и последиците от това за хората, съобщи словашката агенция ТАСР.

Кампанията започна с видео, публикувано в социалните мрежи, което поставя въпроса къде е границата между критиката и омразата. Полицията подчерта, че коментарите, показани във видеото, не са измислени, а представляват реални публикации, с които служителите се сблъскват в работата си, съобщава БТА.

По думите на органите на реда инициативата няма за цел да ограничава свободата на словото или да заглушава критичните мнения. Те отбелязаха, че критиката е естествена част от демократичното общество и трябва да бъде уважавана, но съществува ясна разлика между аргументираната критика и езика на омразата.

През следващите седмици полицията ще публикува в социалните си канали практически съвети и насоки как гражданите да разпознават проявите на онлайн омраза, как да се предпазват от тях и как да реагират, ако станат тяхна мишена. Институцията призова хората да се замислят преди да публикуват коментар дали биха използвали същите думи и в разговор лице в лице.

"Интернет пространството трябва да бъде място за дискусии, а не за омраза", посочиха още от отдела за връзки с обществеността към Вътрешното министерство на Словакия.

Полицията допълни, че всеки, който е станал жертва на език на омразата или смята, че дадено онлайн съдържание може да нарушава закона, може да се обърне към органите на реда.