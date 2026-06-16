Турската комисия за защитата на конкуренцията глоби световни производители на автомобилни гуми

Турската комисия за защита на конкуренцията наложи глоби от десетки милиони долари на три компании производители на автомобилни гуми за координиране на цените, ограничения на дистрибуторите, които засягат конкуренцията, и нарушения на трудовия пазар, съобщи Ройтерс.
Общо глобите са на стойност 3,633 млрд. турски лири (78,47 млн. долара).
Най-голямата глоба – от 1,02 млрд. лири, е наложена на турския производител „Бриса" (Brisa). „Гудиър" (Goodyear) е глобена с 672 млн. турски лири, а „Континентал" (Continental) – с 397 млн., съобщи комисията.
Сред установените нарушения са координиране на цените между конкуренти и обмян на чувствителна информация за трудовия пазар, предава БТА.