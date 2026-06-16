Турската комисия за защитата на конкуренцията глоби световни производители на автомобилни гуми

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Турската комисия за защита на конкуренцията наложи глоби от десетки милиони долари на три компании производители на автомобилни гуми за координиране на цените, ограничения на дистрибуторите, които засягат конкуренцията, и нарушения на трудовия пазар, съобщи Ройтерс.

Общо глобите са на стойност 3,633 млрд. турски лири (78,47 млн. долара).

Най-голямата глоба – от 1,02 млрд. лири, е наложена на турския производител „Бриса" (Brisa). „Гудиър" (Goodyear) е глобена с 672 млн. турски лири, а „Континентал" (Continental) – с 397 млн., съобщи комисията.

Сред установените нарушения са координиране на цените между конкуренти и обмян на чувствителна информация за трудовия пазар, предава БТА.