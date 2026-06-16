УНИЦЕФ предупреди за нарастващи климатични рискове за половината от децата по света

Близо половината от децата по света, или около 1,1 милиарда, са изложени на поне три едновременно действащи климатични заплахи, пише ДПА, позовавайки се на доклад на УНИЦЕФ.

Според доклада „Рискове за децата, свързани с климата 2026" най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне един климатичен риск.

Докладът анализира излагането на децата на осем климатични опасности, сред които суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни бури и тропически циклони, предава БТА.

Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. Според изпълнителния директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел той може да помогне на правителствата и институциите да планират по-ефективно инвестициите в основни обществени услуги.

По данни на организацията климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури.

Сред най-тежко засегнатите райони е регионът Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини и пясъчни, и прашни бури. В Азия особено засегнати са страните Бангладеш, Мианма и Пакистан.

„Децата и младите хора имат най-малък принос за климатичните промени, но са непропорционално силно засегнати от тях", заяви ръководителят на УНИЦЕФ в Германия Кристиан Шнайдер, като призова германското правителство да засили действията си в областта на климата и подкрепата за най-уязвимите държави.