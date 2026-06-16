Доналд Тръмп: Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие

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Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви днес пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп.

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ.

"Не инвестираме никакви пари в Иран", добави той.