Песков: Путин не е получил официална покана от Зеленски да присъства на срещата на Г-7

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Руският президент Владимир Путин не е получил официална покана от украинския президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на Г-7 , заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, предаде Ройтерс.

„В момента няма официални канали за комуникация между Киев и Москва", каза Песков и повтори изказването на Путин, че Зеленски би могъл да дойде в Москва за преговори, съобщава БТА.

В изявлението на Кремъл се допълва, че все още не са определени дати за посещението в Москва на пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър за мирни преговори по въпроса за Украйна.

Песков намекна пред репортери, че двамата биха могли да отлетят за Москва след подписването на меморандума за прекратяване на военните действия между САЩ и Иран.

По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал.