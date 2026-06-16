Ройтерс: 10 г. след гласуването за Брекзит двама братя, които са били на различни позиции, са еднакво разочаровани

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Двама братя бизнесмени, които по време на референдума за Брекзит са заемали противоположни позиции, днес – десет години по-късно – са еднакво разочаровани. Според единия новите свободи са пропилени, а другият се оплаква от усложненията, с които се сблъсква търговията.

Разочарованието, което изпитват Найджъл Бакстър, собственик на фирма за търговски превозни средства, и Иън Бакстър, който притежава логистична компания, отразява настроенията в страната след излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Почти шестима на всеки десет души вече смятат, че Великобритания е сгрешила, гласувайки за напускане на ЕС, според проучване на ЮГов от 9 юни. "52% от хората, които гласуваха за напускане на 23 юни 2016 г., разбраха, че са им продали една мечта", казва Иън, на 60 години, цитиран от БТА.

Найджъл, който е агитирал в полза на напускането и живее в Нотингам, в Централна Англия, казва, че дерегулацията, данъчните облекчения и външните инвестиции, които е очаквал Брекзит да донесе, не са се случили, като обвинява правителството в липса на динамика.

"Не успяхме да се възползваме от нещо, което беше монументално като решение", казва 63-годишният Найджъл.

Отражение върху търговията

Според Иън оставането в ЕС щеше да бъде прагматичният избор и най-добрият начин да се гарантира просперитетът и сигурността на Великобритания.

Той казва, че не е имало "катастрофални последици" от напускането, но че за британските компании е станало много по-трудно да продават стоки в ЕС, който остава най-големият търговски партньор на страната.

Парадоксално, благодарение на Брекзит логистичната компания на Иън, също базирана в Нотингам, се е разраснала значително, защото той е създал звено за митнически услуги, което помага на британски фирми да продават в ЕС.

"Процъфтява за сметка на нашите клиенти и на тяхната търговия с Европейския съюз, която не е толкова силна, колкото би била иначе", казва той. "Оставам на мнението, че изобщо не трябваше да става по-сложно."

Освен че са били на различни позиции за Брекзита, братята подкрепят и съперничещи футболни отбори – Челси и Арсенал – но през цялото време на дебата за Брекзит са запазили близките си отношения.

Това не беше така в страната като цяло през 2016 г., когато страстите около Брекзит се нажежиха, с мрачни предупреждения за икономическите последици от напускането и провокативни билбордове с дълги опашки от мигранти.

Брекзит като бойно поле при евентуален сблъсък за лидерската позиция

Днес настроението около историческото решение е по-умерено, изместено от нови разделителни линии в обществото, но избирателите продължават да се притесняват от сходни проблеми – стагнация на жизнения стандарт, недостатъчно финансирани обществени услуги и миграция.

"За да съм честен с вас, някак избледня в съзнанието ми", казва Найджъл.

За Иън Брекзитът остава водеща тема и въпросът отново се появява като поле на сблъсъци при потенциален сблъсък за лидерския пост в управляващата Лейбъристка партия.

Той е доволен, че настоящото правителство, избрано през 2024 г., се опитва да изгради по-близки отношения с ЕС, но отхвърля идеята за повторно присъединяване при по-лоши условия.

"Не съм сигурен, че ЕС би ни предложил онова изгодно споразумение, което имахме тогава... Много се съмнявам това да е възможно и затова не виждам как Великобритания ще се присъедини отново към ЕС", казва той.