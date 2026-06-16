ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрите Уилямс ще играят на двойки в "Уимбълдън"

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23051543 www.24chasa.bg

Евакуираха хиляди в Потсдам заради обезвреждането на бомба от Втората световна война

544
Снимка: Pixabay.

Хиляди жители бяха евакуирани в германския град Потсдам близо до Берлин преди обезвреждането на 250-килограмова бомба от Втората световна война, предаде ДПА.

Около 6500 жители в засегнатия район бяха приканени да се евакуират до 08:30 ч. местно време (09:30 ч. българско време). Представители на спешните служби обикаляха от врата на врата, за да проверят дали всички са напуснали домовете си, съобщи говорителка на градската администрация.

Железопътното движение на централната гара в Потсдам бе преустановено, предава БТА.

Около бомбата, която е американска, бе отцепена зона с радиус от 700 метра. Невзривеният боеприпас бе намерен по време на строителни дейности в центъра на града.

Експертът по обезвреждане на бомби Майк Швицке посочи, че очаква процесът по обезвреждането да отнеме между половин и един час. Находките на боеприпаси от Втората световна война в Германия не са рядкост, въпреки че войната е приключила преди повече от 80 години, отбелязва ДПА. Бомби често се намират по време на строителни дейности, което понякога довежда до големи евакуации.

Снимка: Pixabay.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)