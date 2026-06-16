Президентските избори в Турция може да са на 16 април 2028 г.

Главният съветник на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, Мехмет Учум посочи 16 април 2028 г. като възможна дата за избори за президент, което би позволило на настоящия президент отново да се кандидатира за поста.

В коментар за Анадолската агенция Учум акцентира на символичното значение на датата 16 април, като припомни, че това е денят, на който през 2017 г. се проведе референдумът за приемане на президентската форма на управление в страната.

По думите му сега няма необходимост от провеждане на предсрочни избори и дискусията за такива не е на дневен ред, предава БТА.

„В момента страната не се нуждае от предсрочни избори", каза Учум и добави, че на този етап не е реалистично да се очаква парламентът да вземе решение за предсрочно провеждане на избори.

„Въпреки събитията в света и региона в момента Турция не се намира в извънредно положение по отношение на функционирането на политическата система. Освен това няма и извънредни обстоятелства, които да налагат подновяване на парламента и правителството", каза още той.

Относно възможността настоящият президент Ердоган да се кандидатира за трети пореден мандат, Учум напомни, че действащата конституция дава такава възможност.

„За да се кандидатира отново президентът Реджеп Тайип Ердоган, не е необходима нова конституция или конституционна промяна", посочи той и напомни, че и сега има положение в конституцията, което би позволило това.

Ердоган не може да се кандидатира отново според конституцията за трети мандат, ако изборите се проведат навреме. За да може да стане това, изборите трябва да бъдат изтеглени малко преди края на мандата с парламентарно решение. Така, той няма да може да завърши втория си мандат, като по този начин конституционно ще има право да се кандидатира за трети. Редовната дата за изборите за президент и парламент е 7 май 2028 г.

Реджеп Тайип Ердоган управлява Турция от 2003 г., когато е избран за министър-председател, а от 28 август 2014 г. досега е президент на страната.

Турция става президентска република след конституционния референдум от 16 април 2017 г., на който мнозинството от избирателите одобряват преминаването от парламентарна към президентска система.