Започва процес срещу 14 души, замесени в смъртта на 31 мигранти в Ламанша

Четиринадесет души се изправят пред съда във Франция за предполагаемото им участие в изчезването на 31 мигранти през ноември 2021 г. при най-смъртоносното корабокрушение в Ламанша досега, предаде Франс прес, като цитира източник, близък до разследването.

Според френската Национална прокуратура за борба с организираната престъпност обвиняемите, свързани с мрежи за трафик на хора между Франция и Англия, са преследвани за непредумишлено убийство, непредумишлено причиняване на телесна повреда, подпомагане на незаконно пребиваване в организирана група и участие в престъпна група.

Повечето от тях са родени в Афганистан и Ирак. Те са заподозрени, че "са участвали, всеки на своето ниво, в мрежи за нелегална миграция, които си сътрудничат помежду си, за да извличат все по-големи печалби от чужденци с нередовен статут, желаещи да стигнат до Великобритания", сочат материалите по делото.

Паралелно с това продължава и разследването срещу военни, замесени в случая. През последните месеци са проведени нови разпити, съобщиха за АФП източници, запознати с досието, цитирани от БТА.

Тази част на делото засяга най-малко седем френски военнослужещи: петима служители на Регионалния оперативен център за наблюдение и спасяване в Гри Не и двама моряци от патрулния кораб "Фламан". Те са обвинени в неизпълнение на задължението за оказване на помощ на човек в опасност.

От страна на предполагаемите трафиканти са разкрити два канала, съответстващи на "две общностни мрежи" – афганистанска и ирако-кюрдска.

Ролите, приписвани от прокуратурата на 14-те обвиняеми, са различни: организатори на преминаването, шофьори, осигуряващи укритие и др. Повечето от тях оспорват отговорността си, като някои от ирако-кюрдската група твърдят, че самите те са били просто мигранти.

Адвокатът на 113-те граждански ищци, Матийо Ширез, определи предстоящия процес като "първа стъпка към съдебното възстановяване на фактите около това трагично корабокрушение". Това ще бъде и "възможност, към която се стремим, някои от семействата на жертвите да се изкажат за първи път", подчертава адвокатът.