Осъдиха мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже в Швеция

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Мъж в Швеция беше осъден на четири години и пет месеца затвор за това, че е експлоатирал "безмилостно" съпругата си, принуждавайки я да проституира с повече от сто мъже, предаде Франс прес.

Подсъдимият е признат за виновен в "сводничество при утежняващи вината обстоятелства", както и в опит за изнасилване, нападение и заплахи, според прессъобщение за случая, който шокира Швеция, предава БТА.

По време на разследването са идентифицирани около 120 клиенти, като 29 от тях са подведени под отговорност, а 28 – осъдени.