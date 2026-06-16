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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23051863 www.24chasa.bg

Осъдиха мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже в Швеция

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СНИМКА: Пиксабей

Мъж в Швеция беше осъден на четири години и пет месеца затвор за това, че е експлоатирал "безмилостно" съпругата си, принуждавайки я да проституира с повече от сто мъже, предаде Франс прес.

Подсъдимият е признат за виновен в "сводничество при утежняващи вината обстоятелства", както и в опит за изнасилване, нападение и заплахи, според прессъобщение за случая, който шокира Швеция, предава БТА.

По време на разследването са идентифицирани около 120 клиенти, като 29 от тях са подведени под отговорност, а 28 – осъдени.

СНИМКА: Пиксабей

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