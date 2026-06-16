Правителствата в ЕС ще мога да блокират плащания за държави, които не спазват демократичните норми

Правителствата в ЕС ще получат правото да блокират плащания от бюджета на ЕС в размер на 2 трилиона евро към държави, които не спазват демократичните норми, като свободата на съдебната система и медиите, съобщи "Политико".

Министрите на европейските въпроси се очаква да одобрят правилата на среща в Люксембург във вторник, след като 27-те посланици на ЕС постигнаха споразумение в неделя да се борят с отстъплението от демократичните ценности, като откажат достъп до следващия седемгодишен бюджет на ЕС от 2028 г., възползвайки се от напускането на унгарския премиер Виктор Орбан от публична длъжност.

Орбан, който беше победен на изборите през април след 16 години на власт, многократно налагаше вето върху предложенията на Брюксел за затягане на мерките срещу държави, които нарушават демократичните норми, което изискваше съгласието на всички държави-членки на ЕС.

Новите правила ще прехвърлят част от тежестта за налагане на санкции на нарушителите на демократичните норми от Европейската комисия към Съвета. Реформата беше договорена под силен натиск от Италия, Франция и Полша, които искаха да имат по-голямо влияние по този въпрос, заявиха трима дипломати от ЕС пред "Политико".

„Необходимо е да се осигурят еднакви условия за тяхното прилагане, поради което изпълнителните правомощия следва да бъдат възложени на Съвета, който трябва да действа въз основа на предложение на Комисията", се казва в новия текст, който беше одобрен в неделя и публикуван в понеделник.

В момента изпълнителният орган на ЕС има правомощията да замразява и отпуска средства, без да се налага да иска одобрение от националните правителства. През декември 2023 г. Комисията беше подложена на критики, след като отпусна 10 милиарда евро за Унгария, които бяха замразени поради незачитането на принципа на правовата държава от страна на Будапеща. Старши правен съветник към Съда на Европейския съюз постанови, че Комисията е постъпила неправилно, като е размразила средствата, преди изискваните реформи да влязат в сила.

Въпреки това изпълнителният орган на ЕС рискува да загуби правомощията си през следващия бюджетен цикъл от 2028 до 2034 г. Според документа, по който правителствата се споразумяха през уикенда, квалифицирано мнозинство от националните правителства теоретично би могло да се обедини и да наложи вето върху плановете на Комисията за замразяване или отпускане на средства четири седмици след представянето им.

Споразумението премахва една от основните пречки в преговорите за следващия бюджет на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка (МФР).

По време на срещата в неделя посланиците на ЕС се споразумяха за правилата, регулиращи трите основни стълба на следващата МФР — националните и регионалните планове за партньорство, Европейския фонд за конкурентоспособност (ЕФК) и Фонда „Глобална Европа".

Важно е да се отбележи, че споразумението обхваща само архитектурата, като се очаква лидерите да преговарят по цифрите и други чувствителни въпроси до края на годината.

Страните от Северна Европа настояват за засилване на натиска върху държавите, нарушаващи принципа на правовата държава, чрез по-тясно обвързване с плащанията от ЕС. През следващия бюджетен цикъл всички плащания от ЕС — включително субсидиите за земеделските стопани — ще бъдат обвързани със спазването от страна на държавите на изискванията за правовата държава.

Според двама дипломати от ЕС, в полза на северния лагер правителствата премахнаха клауза, която позволяваше на страните, нарушаващи принципите на правовата държава, да възстановят до 30 % от спряните си средства.

Друг спорен въпрос в преговорите бяха критериите за определяне кога дадена страна нарушава рамката на ЕС за правовата държава.

Страните се съгласиха да намалят тежестта на доклада за върховенството на закона — годишна оценка от Комисията за спазването на демократичните ценности от всяка страна — при определянето дали да се суспендират плащанията от ЕС, под силен натиск от Италия.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони критикува този механизъм по време на парламентарно изслушване миналата седмица.

„Немислимо е неофициален документ, като годишния доклад за върховенството на закона, изготвен от служители на Комисията въз основа на вестникарски статии, а не на правни доказателства, да получи задължителна сила, способна да блокира, без дебат, изплащането на средства на държава-членка", заяви тя.

Критиците на Мелони се нахвърлиха върху доклада на Комисията за върховенството на закона от 2024 г., който изрази загриженост относно свободата на печата в Италия.