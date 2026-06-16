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Френското разузнаване се отказа от американски гигант

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СНИМКА: Pixabay

Френската служба за вътрешна сигурност прекратява договора си с американския гигант в областта на технологиите за наблюдение Palantir, съобщиха оттам във вторник сутринта.

Генералната дирекция за вътрешна сигурност (DGSI) избра френската фирма ChapsVision, за да замени американския гигант Palantir заяви премиерът Себастиен Лекорню в онлайн видео, публикувано в навечерието на откриването на най-голямата технологична конференция в страната VivaTech, съобщава "Политико". 

DGSI работи с Palantir от 2016 г. През декември 2025 г. тя поднови договора си, който трябваше да бъде в сила до 2028 г.

Palantir беше обект на критики в Европа заради тесните си връзки с американската администрация, тъй като блокът се стреми да се откаже от американските технологии за всичко - от чувствителни облачни услуги до изкуствен интелект, социални медии и публични софтуерни услуги.

ChapsVision вече участваше в партньорска инициатива, стартирала през 2022 г., за подпомагане на службите за сигурност, включително разузнавателните, митническите и правоприлагащите органи.

Миналия месец германските разузнавателни служби също избраха ChapsVision пред Palantir за анализ на данни.

СНИМКА: Pixabay

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