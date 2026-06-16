Зеленски се срещна с Тръмп в кулоарите на срещата на Г-7

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-7, както се вижда от снимки, публикувани от Зеленски в Екс, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Винаги е важно да се координират позициите", посочи Зеленски в Teлеграм.

Съветникът по комуникациите на Зеленски заяви, че лидерите са разговаряли в рамките на по-широка среща по време на форума.

Президентът на САЩ потвърди, че е имал "добра" среща с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на форума на лидерите на Г-7 и заяви, че "Русия трябва да постигне споразумение", предаде Укринформ.

Американският лидер направи тези коментари, докато отговаряше на въпроси на журналисти по време на среща с емира на Катар. Той добави също, че по-късно днес отново ще се срещне с украинския президент.

"Слушайте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромен брой хора, точно като Украйна", подчерта Тръмп пред репортерите. Той обясни, че "миналия месец те са загубили 35 000 войници; това се случва всеки месец. Средно това са 25 000 души, предимно войници, млади, красиви хора."

Наричайки руско-украинската война безумие, Тръмп отбеляза, че е имал добра среща със Зеленски.

"Но имахме среща и ще видим. Говорих с президента Путин в неделя", каза Тръмп, без да разкрива съдържанието на разговора си със стопанина на Кремъл.

Американският президент добави, че "между двамата лидери (на Украйна и Русия – бел. ред.) съществува силна враждебност".