Търговия между ЕС и САЩ: ЕП дава зелена светлина на законодателството за митата

Във вторник членовете на ЕП одобриха окончателно два законодателни акта за изпълнение на тарифните ангажименти на ЕС – в съответствие със съвместното изявление на ЕС и САЩ от август 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Основното предложение за регламент, прието с 440 гласа „за", 151 гласа „против" и 50 гласа „въздържал се", премахва митата върху всички промишлени стоки от САЩ и предоставя преференциален достъп до пазара за широк спектър от морски храни и селскостопански стоки от САЩ.

Второто предложение за регламент, одобрено с 444 гласа „за", 152 гласа „против" и 54 гласа „въздържал се", се отнася до удължаването на безмитния внос на омари и понастоящем включва и обработените омари.

И двете предложения бяха предварително одобрени от преговарящите от Парламента и Съвета, които въведоха няколко елемента, укрепващи първоначалното предложение на Комисията.

Клауза за изтичане на срока на действие

Срокът на действие на основния регламент относно вноса на индустриални стоки и продукти на хранително-вкусовата промишленост ще изтече на 31 декември 2029 г. До 30 юни 2029 г. Комисията ще направи цялостна оценка на неговото въздействие върху промишлеността, селското стопанство и малките и средните предприятия в ЕС, както и на промените в моделите на търговия с трети държави. Оценката ще бъде придружена от законодателно предложение за удължаване на срока на действие на регламента, ако е целесъобразно.

Производни на стоманата и алуминия

През август 2025 г. САЩ добавиха 407 категории продукти към списъка на продукти, които се произвеждат от стомана и алуминий и за които се прилагат мита. Парламентът прецени, че тези нови мита създават нестабилност в търговията и настоя този въпрос да бъде изяснен в основния регламент. В резултат на това, Комисията ще може да суспендира тарифните преференции, ако до 31 декември 2026 г. САЩ продължат да прилагат митническа ставка за производните на стоманата и алуминия от ЕС, която е по-висока от 15%. До 1 декември 2026 г. Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета относно тарифното третиране на производните на стоманата и алуминия.

По-строга клауза за суспендиране

Комисията също така ще може да суспендира тарифните преференции, ако Съединените щати не успеят да отговорят на опасенията на ЕС относно тарифното третиране на износа на Съюза, който до 24 февруари 2026 г. се е ползвал от общия тарифен таван от 15%.

Предпазен механизъм

Парламентът и Съветът се споразумяха също така да създадат защитен механизъм, в случай че тарифните преференции, предоставени на САЩ, доведат до увеличаване на вноса, което заплашва да причини сериозна вреда на промишлеността на ЕС, включително на селското стопанство. Комисията ще може да започва разследване по собствена инициатива или въз основа на информация, предоставена от държава членка или от Европейския парламент. Комисията също така ще докладва на Парламента и на Съвета на всеки три месеца относно промените в обема на търговията и стойността на износа на САЩ на стоките, обхванати от това законодателство.

Цитат

Бернд Ланге (С&Д, Германия), председател на комисията по международна търговия и постоянен докладчик за САЩ, заяви:

„Въпреки натиска, Парламентът отстоя позицията си през целия процес на преговорите. Нашата решителност даде резултат, като доведе до по-силно споразумение за европейските предприятия и граждани и до значително по-солидни предпазни механизми, отколкото първоначално беше предвидено.

„Като превръща ангажиментите на ЕС от съвместната декларация в закон, този регламент става част от набора от защитни инструменти на ЕС: той не само укрепва и стабилизира търговските отношения между ЕС и САЩ, но и дава на ЕС възможност да реагира, ако Съединените щати не спазят своята част от споразумението. Благодарение на твърдата позиция на Парламента окончателният текст вече съдържа много по-силна предпазна мрежа, включваща солидна клауза за суспендиране, клауза за изтичане на срока на действие, предпазен механизъм, подобрени механизми за преразглеждане и по-силен демократичен надзор.

„Наличието на подходящи инструменти е само половината от работата. Необходима е и политическа воля. Ще продължим да следим отблизо прилагането на това споразумение. Ако американската страна се отклони от буквата или духа на споразумението от Търнбери, Парламентът ще настоява Комисията да използва пълноценно и своевременно всеки инструмент, предвиден в този регламент и в по-широкия набор от инструменти на ЕС. Стабилно и проспериращо трансатлантическо партньорство може да успее само ако и двете страни останат ангажирани с него".

Следващи стъпки

След като бъдат приети от Парламента, официално договорените текстове трябва да бъдат одобрени и от Съвета. Новото законодателство ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Контекст

На 27 юли 2025 г. в Търнбъри, Шотландия, президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постигнаха споразумение по тарифни и търговски въпроси, очертани в съвместно изявление. На 28 август 2025 г. Комисията публикува две законодателни предложения, насочени към прилагане на свързаните с митата аспекти на изявлението.