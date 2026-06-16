Изкуствен интелект: ЕП одобрява мерки за опростяване и забрана на разголващи приложения

Мерките за опростяване имат за цел да подпомогнат предприятията при спазването на Закона за ИИ, като същевременно се запазят основните разпоредби на закона и подходът, основан на риска.

Европейският парламент даде окончателното си одобрение на изменението на някои правила в рамките на Законодателния акт за изкуствения интелект на ЕС като част от цифровия пакет за опростяване (т.нар. „омнибус"). Решението беше прието с 423 гласа „за", 57 „против" и 174 „въздържал се".

Нови срокове

Законодателството отлага прилагането на определени части от Законодателния акт за изкуствения интелект, за да се гарантира, че необходимите стандарти и насоки са налице. Задълженията по отношение на системите за изкуствен интелект с висок риск ще се прилагат:

• от 2 декември 2027 г. за самостоятелни системи за изкуствен интелект с висок риск;

• от 2 август 2028 г. за системи за изкуствен интелект, вградени като компоненти за безопасност и обхванати от секторното законодателство на ЕС в областта на безопасността и надзора на пазара.

Законът също така отлага прилагането на задълженията за воден знак върху съдържание, генерирано от ИИ, до 2 декември 2026 г. До този момент съдържанието, генерирано от ИИ, ще трябва бъде маркирано по начин, който може да се чете от машини, за да се повиши прозрачността.

Забрана на приложенията за „разголване"

Законът забранява ИИ системи, които генерират материали, свързани със сексуално насилие над деца, или създават изображения, видеоклипове и аудиозаписи, изобразяващи интимните части на идентифицируемо лице или сексуално експлицитни дейности, без неговото съгласие. Доставчиците няма да имат право да пускат тези системи на пазара на ЕС, освен ако те не са снабдени с подходящи технически предпазни мерки за предотвратяване на създаването на такъв материал. Забраната се отнася и за внедрителите, които ги използват за тази цел.

Компаниите ще имат срок до 2 декември 2026 г. да приведат системите си в съответствие.

Намаляване на припокриването и централизиране на прилагането

Други промени в Законодателния акт за ИИ включват:

• премахване на припокриващите се изисквания за изкуствения интелект при машините, като се уточни, че те трябва да отговарят единствено на секторните изисквания за безопасност, като същевременно се гарантира равностойно ниво на здраве и безопасност;

• по-ясно определение на това какво се счита за „компонент за безопасност", което означава, че продуктите с функции на изкуствен интелект, които само подпомагат потребителите или оптимизират работата, няма автоматично да подлежат на задълженията за високорискови продукти, ако тяхната повреда или неизправност не представлява риск за здравето или безопасността;

• възможност за обработка на лични данни, когато това е строго необходимо за откриване и коригиране на предубедеността, при наличието на подходящи предпазни мерки, както в ИИ системи с висок риск, така и в такива без висок риск;

• разширяване на обхвата на изключенията за МСП от определени правила, така че да обхващат и малките предприятия със средна капитализация, с цел подпомагане на тяхното развитие;

• оптимизиране на управлението на определени системи за изкуствен интелект с общо предназначение в рамките на Службата за изкуствен интелект на ЕС.

Цитати

По време на пленарния дебат съдокладчикът на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите Арба Кокалари (ЕНП, Швеция) заяви: „Към всички предприемачи и инженери: натискаме бутона „пауза" на Законодателния акт за ИИ и намаляваме бюрокрацията. Трябва да бъде по-лесно да се създават бъдещите технологични компании в Европа и те да остават в Европа, за да можем да се превърнем в континент на изкуствения интелект. Ако направим това, ще можем да гарантираме нашето благоденствие, нашата сигурност и нашето бъдеще. Премахваме също така дублирането на правила за машини и намаляваме задълженията за докладване, за да помогнем на компаниите. Забраняваме също така системите за изкуствен интелект, които генерират материали със сексуално насилие над деца".

Съдокладчикът на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Майкъл Макнамара (Renew, Ирландия) заяви: „Този омнибус имаше за цел да създаде правна сигурност чрез удължаване на определени срокове, като същевременно запази архитектурата на Законодателния акт за ИИ и засили защитата, където е възможно. Ние се съгласихме на ограничена промяна по отношение на машинните продукти, с ясни предпазни мерки, и осигурихме пълна забрана на приложенията за „разголване" чрез изкуствен интелект. Те засягат реални хора, предимно жени, с цел да ги унижават, оскверняват и превръщат в обекти. Гордея се, че този Парламент се бори за забраната, която ще влезе в сила преди края на тази година".

Следващи стъпки

Преди законът да влезе в сила, той все още трябва да бъде официално приет от Съвета.

Повечето от разпоредбите на Закона за изкуствения интелект ще започнат да се прилагат на 2 август 2026 г.

Пресконференция

Съдокладчиците Арба Кокалари (ЕНП, Швеция) и Майкъл Макнамара (Renew, Ирландия) ще дадат пресконференция в сряда в 11.00 ч. българско време.

Контекст

Приетият днес законодателен акт е част от седмия пакет от мерки за опростяване, предложен от Европейската комисия на 19 ноември 2025 г. (т.нар. „цифров омнибус"). В момента Парламентът работи по още две предложения: едно за изменение на законодателството за използването и защитата на данните и друго за въвеждане на европейски бизнес портфейли.