Червеният кръст: Eпидемията от ебола в ДР Конго все още не е достигнала пика си

Официален представител на Червения кръст заяви днес, че епидемията от ебола в източната част на Демократична република Конго все още не е достигнала своя пик и изрази опасения, че е възможно тя да продължи една година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Много е трудно да се каже със сигурност до каква степен се разпространява епидемията […], но да, смятам, че пикът не е отминал, а предстои“, каза пред репортери оперативният ръководител за епидемията от ебола на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец Бруно Мишон.

„Опасяваме се, че би могло да отнеме една година да се сложи край на тази болест“, добави той.

Междувременно броят на жертвите на конфликта в източната част на ДР Конго се е повишил с 30% от обявяването на епидемията от ебола, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на Международният комитет на Червения кръст (МКЧК).

ДР Конго обяви епидемия от ебола на 15 май. Това е седемнадесетата епидемия от това заболяване в централноафриканската страна с население от над 100 милиона души, чиито източни провинции са обхванати от конфликт в продължение на тридесет години.

От 15 май до 15 юни подкрепяни от МКЧК болници в източната част на ДР Конго са приели „общо 303 ранени пациенти, което представлява повишение от около 30% в броя на приеманията“ в сравнение с предходния месец, посочи МКЧК.

Повечето от пациентите са от провинциите Северно Киву и Южно Киву, където бяха регистрирани и случаи на инфектирани с ебола. Епицентърът на епидемията е в близката до тях провинция Итури.

„Здравната криза“, причинена от ебола, „не забави свързаните с конфликта спешни случаи. Точно обратното – нашите хирургически екипи са под постоянен натиск с непрекъснат поток от постъпващи пациенти с огнестрелни рани“, предупреди здравният координатор на МКЧК в ДР Конго Муса Баджи.

Северно и Южно Киву са обхванати от възобновена активност на антиправителствената военна групировка М23, която е подкрепяна от Руанда и превзе обширна територия в двете провинции, включително големите градове Гома и Букаву.