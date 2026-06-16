Тръмп: Планирам още разговори със Зеленски на Г-7, ще направя всичко, което мога

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне отново с украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на водещите индустриализирани демокрации във Франция, съобщи ДПА.

Тръмп не посочи дали на срещата ще присъстват и други участници.

Зеленски вече взе участие в групова среща на страните от Г-7 днес сутринта. При пристигането си на срещата на върха украинският президент написа в Teлеграм, че укрепването на въздушната отбрана на Украйна е най-важната цел на Киев.

Той добави, че са необходими и дипломатически усилия, за да се сложи край на войната на Русия.

Тръмп каза, че е разговарял с руския президент Владимир Путин в неделя, като добави: "Русия трябва да сключи споразумение."

Зеленски и европейските лидери се опитаха да убедят Тръмп, че положението на Украйна се е подобрило, докато Киев настоява за повече подкрепа, за да укрепи позициите си за евентуални мирни преговори с Москва, посочи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще направя всичко, което мога", каза Тръмп пред репортери, добавяйки, че твърде много млади мъже умират на бойното поле и от двете страни.

"Вижте, Русия трябва да сключи споразумение", добави той. "Уредих прекратяването на осем войни. Тази [в Украйна – бел. ред.] смятах, че ще бъде най-лесна за уреждане."

Френски дипломат заяви, че лидерите на Г-7 са се съгласили, че динамиката на бойното поле вече е в полза на Украйна, и са поели ангажимент да предоставят на Киев повече средства за противовъздушна отбрана, посочи Ройтерс.

Европейските лидери са искали да убедят Тръмп, че предишните позиции на САЩ относно възможните условия на споразумение са били прекалено благоприятни за Москва, особено сега, когато атаките на украински дронове срещу цели в Русия са подобрили позициите на Киев.

"Вятърът се обръща в полза на Украйна. Ситуацията през 2026 г. е много различна от тази през 2025 г. Украйна смело държи фронтовата линия“, написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в "Екс". "Умората на Русия се проявява открито. Това е моментът да удвоим подкрепата си."