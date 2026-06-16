ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: С лидерите на Г-7 обсъдихме още нови сан...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23053157 www.24chasa.bg

Четирима са ранени, след като туристически автобус се блъсна в мост в Чехия (Снимки)

896
КАДЪР: Екс/@ceskenoviny_cz

Четирима души са ранени след като туристически автобус се блъсна в мост и железопътен надлез в Южна Чехия и се заклещи под него, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Ранените са с леки травми. Те са били прегледани на място, съобщиха службите за спешна помощ в публикация в Екс.

Снимки от мястото на инцидента, споделени от полицията в Екс, показват, че превозното средство е било прекалено високо, за да премине под моста. Покривът на автобуса е силно деформиран, а няколко прозореца са счупени, става ясно от кадрите. Полицията заяви, че шофьорът вероятно е пренебрегнал предупредителните пътни знаци. 

Около две дузини пътници продължиха пътуването си от Линц в Австрия до Чески Крумлов в Южночешка област с друг автобус, осигурен от пожарникарите.

Движението по железопътната линия, минаваща по надлеза, беше временно преустановено. Пътят също трябваше да бъде затворен.

Инцидентът е станал в района на Долни Дворище, на около 160 километра южно от Прага, близо до австрийската граница. 

 

КАДЪР: Екс/@ceskenoviny_cz

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)