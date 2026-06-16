Четирима са ранени, след като туристически автобус се блъсна в мост в Чехия (Снимки)

Четирима души са ранени след като туристически автобус се блъсна в мост и железопътен надлез в Южна Чехия и се заклещи под него, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Ранените са с леки травми. Те са били прегледани на място, съобщиха службите за спешна помощ в публикация в Екс.
Снимки от мястото на инцидента, споделени от полицията в Екс, показват, че превозното средство е било прекалено високо, за да премине под моста. Покривът на автобуса е силно деформиран, а няколко прозореца са счупени, става ясно от кадрите. Полицията заяви, че шофьорът вероятно е пренебрегнал предупредителните пътни знаци.
Около две дузини пътници продължиха пътуването си от Линц в Австрия до Чески Крумлов в Южночешка област с друг автобус, осигурен от пожарникарите.
Движението по железопътната линия, минаваща по надлеза, беше временно преустановено. Пътят също трябваше да бъде затворен.
Инцидентът е станал в района на Долни Дворище, на около 160 километра южно от Прага, близо до австрийската граница.