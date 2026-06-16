Четирима са ранени, след като туристически автобус се блъсна в мост в Чехия (Снимки)

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Четирима души са ранени след като туристически автобус се блъсна в мост и железопътен надлез в Южна Чехия и се заклещи под него, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ранените са с леки травми. Те са били прегледани на място, съобщиха службите за спешна помощ в публикация в Екс.

Снимки от мястото на инцидента, споделени от полицията в Екс, показват, че превозното средство е било прекалено високо, за да премине под моста. Покривът на автобуса е силно деформиран, а няколко прозореца са счупени, става ясно от кадрите. Полицията заяви, че шофьорът вероятно е пренебрегнал предупредителните пътни знаци. S hasiči a záchranáři řešíme havárii autobusu do viaduktu u obce Rybník poblíž D. Dvořiště. Řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Několik cestujících zraněno, dvě desítky evakuovány. Provoz na železnici přerušen. Silnice uzavřena.#policiejhc pic.twitter.com/wzU6GmXvvJ — Policie ČR (@PolicieCZ) June 16, 2026

Около две дузини пътници продължиха пътуването си от Линц в Австрия до Чески Крумлов в Южночешка област с друг автобус, осигурен от пожарникарите.

Движението по железопътната линия, минаваща по надлеза, беше временно преустановено. Пътят също трябваше да бъде затворен.