Шефът на ФБР: Извършихме редица арести, свързани с UFC боеве в клетка

Служители на правоохранителните органи са осуетили „планирани атаки“, взели на прицел организираното от Ю Еф Си (UFC) събитие с боеве в клетка на моравата пред Белия дом през уикенда и са извършили неуточнен брой арести, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на директора на ФБР Каш Пател.

Той не разкри естеството на потенциалната заплаха, а повече подробности се очаква да бъдат оповестени, след като обвиненията срещу задържаните бъдат огласени по-късно днес.

Арестувани са петима души с произход от щати, сред които Охайо, Мисури и Калифорния, каза близък до разследването служител на правоохранителните органи.

ФБР научило за евентуалната заплаха на 10 юни, четири дни преди шоуто със смесени бойни изкуства на Южната морава пред Белия дом „и благодарение на бързата реакция на ФБР, нашите партньори и Министерството на правосъдието в рамките на междущатска операция са задържани няколко лица, а планираните атаки са предотвратени“, написа Пател в публикация в Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който в неделя отпразнува 80-годишнината си с шоуто с боеве в клетка пред Белия дом, организира боевете и като част от тържествата по случай 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ, отбелязва АП, цитирана от БТА.