Външно привика посланичката на РСМ в София заради палежа в Скопие

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с извършения на 15 юни палеж на два български дипломатически автомобила. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков каза, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими, посочи зам.-министърът.

Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще.

Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, пишат още от МВнР в съобщението.

От Министерството на външните работи заявиха в позиция, че това поредно посегателство срещу България и българите е "резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза, и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите".

От МВР в Северна Македония съобщиха, че е арестуван 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие.