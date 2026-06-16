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Зам.-външният министър на РСМ обвини България в дезинформационни и хибридни дейности

Маринела Величкова, БТА

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Зоран Димитровски СНИМКА: Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие

Като държава кандидат за членство в ЕС и член на НАТО Република Северна Македония (РСМ) е изложена все повече на дезинформационни кампании, киберзаплахи и координирани операции за влияние, е заявил зам.-министърът на външните работи и външната търговия на страната Зоран Димитровски по време на участието си в Съвета по общи въпроси на Европейския съюз в Люксембург, съобщават от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

По думите на Димитровски манипулациите и чуждестранното влияние в информационното пространство са сред най-сериозните заплахи за демократичната сигурност, тъй като могат да предизвикат поляризация в обществото и да подкопаят доверието в институциите и демократичните процеси, особено по време на избори.

Срещата в Люксембург е организирана от кипърското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на инициативата „Европейски щит за демокрацията". В нея са участвали представители на държавите кандидатки и потенциалните кандидатки за членство в Европейския съюз, които са обсъдили възможностите за по-тясно сътрудничество за укрепване на демократичната устойчивост.

Във фокуса на дискусиите са били защитата на информационното пространство, укрепването на демократичните институции, гарантирането на свободни и честни избори, подкрепата за независимите медии и насърчаването на гражданското участие.

Димитровски е обърнал внимание и на „засилените дезинформационни и хибридни дейности, които напоследък идват от структури и медийни платформи, свързани с нашия източен съсед, и целят да подкопаят доверието в институциите, да подкопаят нашата идентичност и да създадат разделение в обществото. Същевременно беше потвърдено, че оставаме твърдо ангажирани с добросъседските отношения, взаимното уважение и конструктивния диалог в духа на европейските ценности и нашето общо европейско бъдеще", се посочва в съобщението на министерството.

Като държава кандидат за членство в ЕС и член на НАТО Република Северна Македония е изложена все повече на дезинформационни кампании, киберзаплахи и координирани операции за влияние, е заявил зам.-министърът на външните работи и външната търговия на страната Зоран Димитровски по време на участието си в Съвета по общи въпроси на Европейския съюз в Люксембург, съобщават от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

Димитровски се позовава на „засилените дезинформационни и хибридни дейности, които напоследък идват от структури и медийни платформи, свързани с нашия източен съсед, и целят да подкопаят доверието в институциите, да подкопаят нашата идентичност и да създадат разделение в обществото. Същевременно беше потвърдено, че оставаме твърдо ангажирани с добросъседските отношения, взаимното уважение и конструктивния диалог в духа на европейските ценности и нашето общо европейско бъдеще”, се казва в информацията на Министерството на външните работи и външната търговия.

Според Димитровски манипулациите и чуждестранното влияние в информационното пространство представляват една от най-сериозните заплахи за демократичната сигурност, с потенциал да създадат поляризация, да подкопаят доверието в институциите и демократичните процеси, особено по време на избори.

Срещата в Люксембург е организирана от Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и е посветена на инициативата „Европейски щит за демокрацията“.

В дискусията са участвали министри от държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в Европейския съюз, а по време на срещата са били разгледани възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в рамките на „Европейския щит за демокрацията“, както и ползите от съвместните дейности за укрепване на демократичната устойчивост.

Във фокуса на дискусиите са били въпроси, свързани със защитата на целостта на информационното пространство, укрепването на демократичните институции, свободните и честни избори, независимите медии, както и повишаването на социалната устойчивост и гражданското участие.

Зоран Димитровски СНИМКА: Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие

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