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Възстановяването на катедралата в Киево-Печерската лавра може да отнеме 2 години

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СНИМКА: Ройтерс

Реставрацията на катедралата "Успение Богородично" и манастирския комплекс Киево-Печерска лавра, които бяха повредени при руска атака, може да отнеме около две години, заяви директорът на историческия и религиозен комплекс Максим Остапенко, цитиран от Франс прес и БТА. 

"Според оценките на нашите специалисти, при оптимални условия възстановителните и реставрационните работи могат да продължат около две години", каза Остапенко.

Киево-Печерската лавра е един от най-значимите православни манастирски комплекси в Украйна и е включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Катедралата "Успение Богородично", която е сред най-известните сгради в комплекса, беше повредена при руски удар. В момента специалисти оценяват щетите и подготвят необходимите дейности за възстановяване.

Според Остапенко срокът от две години е ориентировъчен и зависи от условията за работа, наличното финансиране и степента на уврежданията на сградите.

СНИМКА: Ройтерс

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