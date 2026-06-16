Застреляха мечка, нападнала турист на румънския път, където пострада и Георги Бижев

Мечка беше застреляна на най-известния планински път в Румъния - Трансфъгъръшан, близо до язовир Видрару, след като нападна швейцарски турист, съобщиха местните медии. На същия път бе нападнат и бившият президент на ФК „Локомотив" - Горна Оряховица - Георги Бижев.

Интервенцията е извършена от лесовъдите от Дирекцията по горите на окръг Арджеш, след решение на местната комисия, с подкрепата на жандармеристите и представители на местните власти. Дивото животно се е държало агресивно, посочва цитираният източник.

„За да се намали рискът от срещи между хора и мечки, Дирекцията по горите в Арджеш е поставила допълнителни предупредителни знаци и е засилила съвместните патрули с румънската жандармерия в рисковите райони. Моля, не хранете и не се приближавайте до диви животни. Мечка, свикнала с присъствието и храната на хората, се превръща в опасност - както за туристите, така и за себе си", посочват от националната горска администрация „Ромсилва".

Няколко мечки бяха отстреляни наскоро в няколко района на страната, след като се върнаха в населените места дори след преместването им, припомня Диджи24.

Преди седмица трима чуждестранни туристи бяха нападнати от мечка в Румъния, след като се опитали да снимат и да хранят дивото животно.

Бившият президент на ФК „Локомотив" - Горна Оряховица - Георги Бижев бе нападнат през май. Тогава той разказа, че десетина пъти е бил в Румъния по същия маршрут и хранил мечки. При нападението той бил в колата си, а през прозореца хранел мечка с малкото й.

Наскоро румънският президент Никушор Дан атакува в Конституционния съд новия закон, касаещ методите за намеса за предотвратяване и борба с нападения от кафяви мечки. Държавният глава твърди, че той нарушава както Конституцията, така и европейското законодателство за защита на строго пазените видове.

Страната има най-голям брой кафяви мечки в Европа или три пъти повече, отколкото би трябвало, като популацията непрекъснато нараства, показват данните на ресорното ведомство. Местното население в редица планински и горски райони на страната от години настоява за решение на проблема.

В документа се твърди, че законът не установява ясни критерии за оценка на популацията на мечките, не споменава анализираните алтернативни методи и не обосновава въздействието върху опазването на вида.

Действието на президента Никушор Дан идва в чувствителен контекст, в който властите се опитват да намерят баланс между безопасността на населението и задълженията, поети от Румъния по отношение на опазването на биоразнообразието.