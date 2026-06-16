"Хизбула": Иран ще настоява за изтегляне на израелската армия от Ливан при преговорите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Хизбула" е получила гаранции от своя съюзник Иран, че Техеран ще поиска изтегляне на израелските войски от Ливан в следващата фаза на преговорите със САЩ, съобщи днес пред Ройтерс пресслужбата на "Хизбула".

Изтеглянето ще бъде резултатът, а не предварително условие за продължаване на преговорите между Техеран и Вашингтон след подписването на меморандума за разбирателство между двете страни в петък, заяви „Хизбула“, цитирана от БТА.

Групировката заяви пред Ройтерс, че "няма да има ядрено споразумение между Иран и САЩ, освен ако израелците не се изтеглят" от Ливан.