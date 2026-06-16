Задържаха двама от Беларус в Полша, застреляли художника критик на Путин

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Двама мъже от Беларус бяха задържани за фатална така срещу живеещ в изгнание руски художник, който бил критик на президента на Русия Владимир Путин. Това съобщи Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

„Участието на тези двама мъже и тяхната връзка с този случай в момента се разследва", заяви говорителят на прокуратурата в източната полска административна област Люблин Марчин Козак. Той добави, че срещу задържаните все още не са повдигнати обвинения.

44 - годишният художник, който използвал псевдонима Семьон Скрепецки, бе застрелян вчера в малкото градче Бяла Подалска близо до границата с Беларус. Докато той лежал на земята все още неизвестният извършител изстрелял „още два изстрела от близко разстояние", каза Козак.

„Той бил активен като художник и използвал тази своя платформа, за да критикува настоящите действия и мерки на властите на Руската федерация", добави той.

Скрепецки изградил репутацията си със сатирични рисунки, в които се подигравал с Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин. Той също така се подигравал с чеченския лидер Рамзан Кадиров, както и с руски фигури от опозицията. Художникът живеел в Полша от 2021 година.

В деня преди да бъде убит, когато се е падал националният празник на Русия, Скрепецки протестирал пред руското посолство в Берлин с карикатура на Сталин, съобщи независимата руска онлайн платформа СОТА.

Службите за сигурност в няколко европейски страни предупредиха за възможни атаки срещу противници на руското правителство, живеещи в изгнание, посочва ДПА.

Руски военен пилот бе застрелян в Испания през 2024 година. Той бе дезертирал в Украйна предходната година със своя вертолет.