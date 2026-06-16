Тръмп: В споразумението ясно пише, че Иран няма да има ядрено оръжие

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в меморандума за разбирателство с Иран е посочено ясно, че Иран няма да притежава ядрено оръжие, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп каза също така, говорейки пред журналисти по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, че ще внесе за разглеждане в Конгреса споразумението, целящо да сложи край на войната с Иран и започването на преговори по иранската ядрена програма, съобщи Асошиейтед прес.

Ройтерс отбелязва, че това е искане на някои конгресмени от Републиканската партия.

„Никога не съм мислил да го изпратя, дори не ми е минавало през ума, но ще го направя", заяви Тръмп. „Ще го изпратя на Конгреса. Идеята ми харесва", каза той.

„Мисля, че това ще стане доста бързо", заяви Тръмп, що се отнася до следващата фаза от преговорите с Иран, за която е предвиден 60-дневен срок.

„Иран иска да приключи с това. Нещата трябва да се върнат към обичайното си състояние, а отношенията вече са нормализирани", добави Тръмп пред журналистите.