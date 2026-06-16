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Белгия иска гаранции за сигурност, за да участва в махането на мини в Ормузкия проток

Николай Желязков, БТА

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Белгийският премиер Барт де Вевер СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Трябва да научим повече подробности за гаранциите за сигурност, свързани със споразумението между САЩ и Иран, за да преценим как да участваме в обща операция по разминирането на Ормузкия проток, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изслушване пред комисията на Федералния парламент по европейските въпроси.

Той посочи, че остават много неясноти около бъдещето на иранска ядрена програма. Де Вевер отбеляза, че въпреки принципното решение неговата страна да участва в съвместна операция в протока, официално решение все още не е взето. По неговите думи е необходимо да има ясно основание в международното право за предприемането на операцията и за условията на нейното изпълнение.

Белгия заяви след началото на военните действия срещу Иран, че оставя на разположение въздушното си пространство за дейностите на САЩ. Белгийските власти изразиха готовност да изпратят в Ормузкия проток миночистач, след като военните действия в района бъдат прекратени.

Белгийският премиер Барт де Вевер СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

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