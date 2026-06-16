Зеленски: С лидерите на Г-7 обсъдихме още нови санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес във видеоинтервю за Ройтерс, че лидерите от Г-7 са се съгласили по време на срещата на върха във Франция, че Русия не печели войната си в Украйна и че са обсъдили налагането на допълнителни санкции, за да накарат Москва да седне на масата за преговори.

Зеленски каза, че Русия я очаква много трудна зима – на фона на ескалиращите украински атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура – ако преди това не бъде постигнато мирно споразумение, пише БТА.

Украинският президент каза още, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отговорил много положително на молбата му да увеличи доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна.