ЕП прие актове за прилагане на митническото споразумение между ЕС и САЩ

Европейският парламент одобри окончателно два законодателни акта за изпълнение на митническите ангажименти на Европейския съюз към САЩ съгласно съвместното изявление на двете страни от август 2025 г.

Основният регламент беше приет с 440 гласа "за", 151 "против" и 50 "въздържал се". Той премахва митата върху всички промишлени стоки от САЩ и предоставя преференциален достъп до пазара на ЕС за редица американски морски и селскостопански продукти.

С втория регламент, подкрепен от 444 евродепутати, се удължава безмитният внос на омари от САЩ, като в обхвата му вече са включени и преработените продукти от омари.

В окончателните текстове са включени допълнителни защитни механизми, договорени между Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Регламентът за индустриалните и хранително-вкусовите продукти ще бъде в сила до 31 декември 2029 г. До 30 юни същата година Европейската комисия трябва да представи оценка на въздействието му върху промишлеността, селското стопанство и малките и средните предприятия в ЕС, както и върху търговските потоци с трети държави. При необходимост Комисията ще предложи удължаване на действието му.

По настояване на Европейския парламент в законодателството са включени разпоредби, свързани с митата върху производни продукти от стомана и алуминий. Комисията ще може да суспендира тарифните преференции, ако след 31 декември 2026 г. САЩ продължат да прилагат по-високи от 15 процента мита за такива продукти от ЕС.

Предвиден е и механизъм за защита на европейската промишленост и селско стопанство при евентуално рязко увеличение на вноса от САЩ, което може да нанесе сериозна вреда на европейските производители. В такива случаи Комисията ще може да започва разследвания по собствена инициатива или по искане на държава членка или на Европейския парламент.

Председателят на комисията по международна търговия на Европейския парламент Бернд Ланге заяви, че преговорите са довели до по-силно споразумение, с по-надеждни предпазни механизми за европейските предприятия и граждани. По думите му новото законодателство не само стабилизира трансатлантическите търговски отношения, но и дава възможност на ЕС да реагира, ако САЩ не изпълнят поетите ангажименти.

След одобрението от Европейския парламент двата регламента трябва да бъдат окончателно приети и от Съвета на ЕС. Те ще влязат в сила в деня след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз, съобщава БТА.

Споразумението между ЕС и САЩ беше постигнато на 27 юли 2025 г. в Търнбъри, Шотландия, от президента на САЩ Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В края на август 2025 г. Европейската комисия представи законодателните предложения за прилагане на договорените митнически мерки.