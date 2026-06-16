Израел отне правата на Палестина над светилище в Хеброн

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Израел отне от Палестинската автономия правомощията за планиране и строителство в еврейско светилище и мюсюлманска джамия на окупирания Западен бряг, като отмени споразумение, действащо от 90-те години, съобщи днес министърът на финансите Бецалел Смотрич, цитиран от Ройтерс.

Съгласно Споразумението от Хеброн от 1997 г., палестинците контролират планирането и строителството в целия град, включително край еврейската гробница на патриарсите и съседната мюсюлманска джамия "Ибрахими".

Крайнодесният министър заяви, че снощи е дал окончателно одобрение за прехвърляне на тези правомощия на израелските власти, тъй като те засягат религиозен обект и близко еврейско селище.

Правото на Израел на контрол на Западния бряг, който превзе след Близкоизточната война през 1967 г., не е признато в международен план, пише БТА.

Канцеларията на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас нарече отнемането на правомощията "посегателство върху политическия и правния статут на Хеброн" и нарушение на международното право.

В реч по случай установяването на ново еврейско селище близо до Хеброн, Смотрич каза, че "историческата стъпка" ще задълбочи "израелския суверенитет" на Западния бряг - територия, която палестинците смятат за сърцето на бъдеща независима държава.

Абас от своя страна призова международната общност да се намеси незабавно и да окаже натиск върху израелските власти да се откажат от опасното решение, посочвайки, че този ход подкопава усилията за мирно разрешаване на израелско-палестинския конфликт чрез двудържавно решение.

Израелската организация "Мир сега" също критикува решението като "опасен и безотговорен ход на провалил се политик".

Правителството "се провали на всички фронтове" в регионалната война и сега "подпалвачът Смотрич се опитва да подпали окупирания Западен бряг", казаха те.

Споразумението от Хеброн беше договорено през 1997 г. от предишното правителство на Бенямин Нетаняху, който тогава пак беше премиер.

Съгласно него градът е разделен, а Израел контролира една пета от него, за да защитава няколко стотици предимно радикални евреи. В града живеят и около 200 000 палестинци.