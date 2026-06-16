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Ryanair разкритикува новите правила за багажа на ЕС

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Летище СНИМКА: Pixabay

Най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair разкритикува новите правила за защита на пътниците в самолетния транспорт. "Това е поредната безсмислена регулация" заявиха от компанията като добавиха, че промяната ще направи европейските авиопревозвачи по-малко конкурентоспособни. 

Според постигнатото споразумение между Европейския парламент и държавите членки, от 2027 г. авиокомпаниите ще трябва да включват в цената на стандартния билет не само безплатен личен багаж с размери 40×30×15 см, но и ръчен багаж за кабината – малък куфар или чанта с общ размер до 100 см и тегло до 7 кг.

От Ryanair твърдят, че това ще доведе до задължително показване на по-високи крайни цени на билетите, тъй като услугата ще бъде включена, дори когато част от пътниците реално не я използват. Компанията посочва още, че над половината от техните клиенти избират да пътуват само с минимален багаж и предпочитат по-ниски тарифи.

Новите правила предвиждат също така пътниците да запазят правото си на обезщетение при закъснения над три часа, отменени полети или отказан достъп на борда. Размерът на компенсациите остава между 250 и 600 евро, като зависи от дължината на маршрута.

Летище СНИМКА: Pixabay

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