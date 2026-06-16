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Проучване: "Алтернатива за Германия" води пред хората на Мерц с рекордните 9%

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Немският канцлер Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) води пред консерваторите на канцлера Фридрих Мерц с рекордните девет процента в ново проучване на института "ЮГав" (YouGov), публикувано днес, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че АзГ увеличава преднината си преди ключови избори в няколко германски провинции по-късно тази година.

AзГ, която се превърна в най-голямата опозиционна партия в Германия след безпрецедентен успех на миналогодишните парламентарни избори, оглавява проучването с 29%, което е с един процент повече в сравнение с последното проучване на "ЮГав", публикувано миналия месец.

Консервативният алианс на Мерц, който включва християндемократите (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС), имащ структури само в провинция Бавария, се класира на второ място с 20% – отбелязвайки най-ниския си рейтинг на одобрение от септември 2021 г., и не спира да се кара с по-малкия си коалиционен партньор, социалдемократите (ГСДП), по редица въпроси.

Само 12% от анкетираните, на които беше зададен въпросът за кого биха гласували, ако в Германия се провеждаха избори в неделя, избраха ГСДП – спад с един процент спрямо миналия месец и най-лошият резултат в историята на партията.

Партията "Левите" също събра 12%, но отбеляза ръст с един процент, докато "Зелените" се класираха на трето място с 14%, също с ръст от един пункт.

Възходът на AзГ, която е класифицирана от вътрешните разузнавателни служби като потвърдена дясна екстремистка група заради антимигрантските си възгледи – етикет, който партията оспорва в съда – продължава с пълна сила около три месеца преди да може да спечели безпрецедентно абсолютно мнозинство в парламента на една провинция през септември.

АзГ последователно оглавява проучванията в Саксония-Анхалт – провинция, която е била част от бившата комунистическа Източна Германия, където партията се радва на особено силна подкрепа.

С оглед на предстоящите избори за нов регионален парламент на 6 септември, последните проучвания показват подкрепа за АзГ от около 40%, значително пред ХДС с около 25%.

Местната организация на AзГ в Саксония-Анхалт е класифицирана като потвърдена екстремистка организация, отбелязва ДПА.

Немският канцлер Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

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