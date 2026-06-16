Създателят на "Телеграм": След забраната на приложението ми, в Индия са наказани над 150 млн.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основателят на приложението за размяна на съобщения Телеграм Павел Дуров заяви, че с временната забрана на приложението властите в Индия „са наказали" повече от 150 млн. редови потребители в страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Забраната не е спряла нищо и изтичането на информация „просто се е преместило към други приложения", добави Дуров.

Индия временно блокира Телеграм, като посочи за причина за това, че приложението се използва с цел измама от кандидати в национален приемен изпит по медицина, който миналия месец бе засегнат от обвинения в изтичане на документи, което доведе до анулирането на милиони резултати.