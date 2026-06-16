ЕК предлага допълнителни мерки за спиране на незаконната миграция през Ламанша

Европейската комисия предложи днес допълнителни мерки за ограничаване на незаконната миграция през Ламанша. Комисията предлага прекъсване на мрежите на каналджиите, подобряване на защитата на външните граници на ЕС и увеличаване на връщанията на незаконните мигранти.

Незаконната миграция през Ламанша представлява предизвикателство и причинява загуба на човешки живот, подхранва неразрешените движения в ЕС и е от полза за престъпни мрежи, се посочва в съобщение на комисията. Допълва се, че ЕС ще повиши дипломатическите усилия и сътрудничеството с държавите, откъдето идват мигрантите. Ще бъдат обсъдени мерки за прекъсване на веригите за доставка на малки плавателни съдове и ще бъдат подобрени възможностите на граничните служби и на Европол, както и на съвместното разузнавателно звено между Великобритания и Франция.

Според данните на комисията броят на незаконните преминавания на външните граници на ЕС е намалял с 55 на сто в последните две години. Незаконните преминавания през Ламанша са намалели с 44 на сто от началото на тази година, като през 2025 г. са били направени близо 64 000 опита за преминаването по този път към Великобритания.