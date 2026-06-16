Лидери на ЕС пожелаха Тръмп да е домакин на Путин и Зеленски в среща за мир (Обзор)

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Разговорите за край на войната може да започнат през лятото

На срещата на върха на Г-7 европейските лидери призоваха Доналд Тръмп да се опита да преодолее безизходицата относно прекратяването на войната в Украйна, като приеме предложението той да бъде домакин на преговори в САЩ между Володимир Зеленски и Владимир Путин, съобщи “Гардиан”.

Президентът

на САЩ изрази

съжаление за

“голямата

антипатия”

между украинския и руския лидер, която затруднява постигането на споразумение, и обеща да направи каквото може. Той каза, че Москва трябва да сключи сделка, отбелязвайки, че е загубила много хора, точно както Украйна.

Срещата на Г-7 се проведе във вторник във френския град Евиан-ле-Бен с участието на Володимир Зеленски. По време на събитието френският лидер Еманюел Макрон бе чут да признава пред украинския си колега, че е водил трудни разговори с Тръмп в понеделник относно Украйна.

“Уредил съм осем войни. Мислех, че тази ще бъде най-лесната за уреждане... Да,

ще направя

всичко, което

мога. Лудост е

това, което се

случва там”,

каза Тръмп на пресконференция на срещата на върха.

Германски източници твърдят, че президентът на САЩ е признал, че Русия е в по-слаба позиция от преди.

Лидерите на Г-7, която включва САЩ, Япония, Франция, Канада, Великобритания, Италия и Германия, също се споразумяха да засилят санкциите срещу Русия.

“Политически

Украйна е готова

за прекратяване

на войната

и огъня. Русия не демонстрира сериозна активност в нито едно от тези направления”, каза Зеленски. Той допълни, че лидерите на Г-7 са показали единодушна подкрепа за страната му.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще “увеличи натиска върху Путин и неговия кръг от сътрудници, докато руската военна машина не бъде спряна”.

Германският външен министър Йохан Вадефул пък обяви, че има вероятност за нови мирни преговори с Москва.

“Сега има шанс да започнем преговори това лято. Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (Путин) да го обмисля сериозно”, добави Вадефул.