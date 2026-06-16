Лидери на ЕС пожелаха Тръмп да е домакин на Путин и Зеленски в среща за мир (Обзор)

Разговорите за край на войната може да започнат през лятото
На срещата на върха на Г-7 европейските лидери призоваха Доналд Тръмп да се опита да преодолее безизходицата относно прекратяването на войната в Украйна, като приеме предложението той да бъде домакин на преговори в САЩ между Володимир Зеленски и Владимир Путин, съобщи “Гардиан”.
Президентът
на САЩ изрази
съжаление за
“голямата
антипатия”
между украинския и руския лидер, която затруднява постигането на споразумение, и обеща да направи каквото може. Той каза, че Москва трябва да сключи сделка, отбелязвайки, че е загубила много хора, точно както Украйна.
Срещата на Г-7 се проведе във вторник във френския град Евиан-ле-Бен с участието на Володимир Зеленски. По време на събитието френският лидер Еманюел Макрон бе чут да признава пред украинския си колега, че е водил трудни разговори с Тръмп в понеделник относно Украйна.
“Уредил съм осем войни. Мислех, че тази ще бъде най-лесната за уреждане... Да,
ще направя
всичко, което
мога. Лудост е
това, което се
случва там”,
каза Тръмп на пресконференция на срещата на върха.
Германски източници твърдят, че президентът на САЩ е признал, че Русия е в по-слаба позиция от преди.
Лидерите на Г-7, която включва САЩ, Япония, Франция, Канада, Великобритания, Италия и Германия, също се споразумяха да засилят санкциите срещу Русия.
“Политически
Украйна е готова
за прекратяване
на войната
и огъня. Русия не демонстрира сериозна активност в нито едно от тези направления”, каза Зеленски. Той допълни, че лидерите на Г-7 са показали единодушна подкрепа за страната му.
Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще “увеличи натиска върху Путин и неговия кръг от сътрудници, докато руската военна машина не бъде спряна”.
Германският външен министър Йохан Вадефул пък обяви, че има вероятност за нови мирни преговори с Москва.
“Сега има шанс да започнем преговори това лято. Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (Путин) да го обмисля сериозно”, добави Вадефул.