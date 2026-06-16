Удар на руски дрон уби трима в украинския град Никопол

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Удар на руски дрон уби 87-годишна жена и нейния 51-годишен син, както и още един човек в южния украински град Никопол, намиращ се на фронтовата линия, съобщи днес областният управител, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Врагът взе на прицел вървящи по пътя хора, атакувайки ги с дистанционно управляваните Еф Пи Ви дронове (безпилотни летателни апарати с управление "от първо лице" - бел. ред.).", заяви областният управител Александър Ханжа в приложението Телеграм.

Той публикува замъглена снимка, на която се вижда инвалидна количка на пътя и нещо, което изглежда като тяло под нея.