Боксьор от Косово измина пеша 1500 км от Германия до Прищина за 15 дни

Професионалният боксьор от района на Лап Миридон Мулоли завърши пътешествието си от 1500 км пеша, което предприе преди 15 дни от град Зул в Германия, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Сред гражданите и близките му, които бяха дошли да посрещнат Мулоли на площад „Майка Тереза" в Прищина, беше и екипът на КосоваПрес, който интервюира боксьора и баща му веднага след пристигането.

БМиридон Мулоли обясни подробно пътуването през тези две трудни седмици, описвайки моментите, в които тялото му започнало да се чувства изтощение, както и неописуемите емоции, когато стъпил на косовска земя.

„Този поход започна от Зул в Германия. Преминах през Чехия, от Чехия до Австрия, след това от Австрия отидох в Унгария, а оттам прекосих границата на Сърбия, а сега съм в Косово. Етапът, в който бях много изтощен, беше, когато изминах първите 300 км; тогава тялото ми започна да се уморява, особено в последните моменти на път за площада. Много съм щастлив, чувствам се много горд, нямам думи да го опиша."

На емоционалното и грандиозно посрещане беше и бащата на боксьора Илми Мулоли. Той сподели емоциите си с КосоваПрес и разказа как синът му за първи път му казал за голямата си идея да се върне пеша от Германия.

„Много съм доволен, изпитвам много емоции, не знам как да изразя колко добре се чувствам. Изобщо не му се противопоставих, не казах нито „да", нито „не"; той ми каза: „Татко, искам да си дойда пеша." В началото ми се стори като шега, казах, добре, сине, ти знаеш най-добре. Знам, че той наистина искаше да дойде (пеша)."

Пътуването беше изключително физическо изпитание за боксьора от Лап. Миридон има особено важна битка след малко повече от два месеца. Походът послужи и като фантастичен начин за популяризиране на предстоящия му мач в шампионата на Германия, който ще се проведе на 29 август 2026 г. в град Зул.