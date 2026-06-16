Феноменът Ел Ниньо в Тихия океан може да бъде най-мощният от десетилетия

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Австралийската метеорологична служба предупреди, че в тропическия район на Тихия океан се е формирал феноменът Ел Ниньо, който може да се окаже най-мощният за последните седем десетилетия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според метеоролозите температурите на морската повърхност в региона вече са над праговете за Ел Ниньо, а атмосферните показатели потвърждават развитието на явлението, което е свързано с екстремни климатични условия.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на водите в централната и източната част на Тихия океан и обикновено води до по-малко валежи през зимата и пролетта, особено по източното крайбрежие на Австралия, както и до по-високи дневни температури в южните райони на страната.

Явлението има сериозно отражение върху земеделието в Австралия, която е сред най-големите износители на пшеница, захар и говеждо месо в света.

Последният Ел Ниньо, наблюдаван през 2023–2024 г., доведе до най-сухия тримесечен период, регистриран в страната. Един от най-силните - този през 2015-2016 г. - предизвика широко разпространена суша и спад в добивите на зърнени и маслодайни култури, припомня Ройтерс.

Учените посочват, че изменението на климата може да засили ефектите на тазгодишния Ел Ниньо, пише още Ройтерс.