Певицата Бони Тайлър вече не е в кома, но състоянието й все още е тежко

Британската певица Бони Тайлър отново е в съзнание, след като прекара около пет седмици в изкуствена кома, съобщиха ДПА и АФП, позовавайки се на изявление на мениджмънта й.

"Бони вече не е в кома, но състоянието й остава тежко и тя се лекува в интензивното отделение на болница в Португалия", се посочва в изявлението.

Лекарите на 75-годишната певица, най-известна с дрезгавия си глас и баладата от 80-те години на миналия век Total Eclipse of the Heart, остават уверени, че тя ще се възстанови, но това ще отнеме известно време.

"Поради тази причина, за съжаление, трябва да обявим, че ще отменим всички останали изяви през това лято или, където е възможно, ще ги отложим за следващата година", посочват от мениджмънта й, цитирани от БТА. Това касае всички участия на изпълнителката до края на август.

В края на април Бони Тайлър претърпя операция на червата в болница във Фаро, Португалия. Седмица по-късно състоянието й се влоши и лекарите я поставиха в кома.

Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември.

Според мениджмънта на Бони Тайлър все още има надежда, че концертите, насрочени за по-късни дати през годината, все пак ще се състоят, както е планирано.

Бони Тайлър, истинското име на която е Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), e родена в Уелс. Тя става известна в края на 70-те години на миналия век с хитовото парче It's a Heartache, преди да се превърне в една от водещите фигури на 80-те години с хитове като Total eclipse of the heart (1983) и Holding out for a hero (1984).

Известна с дрезгавия си глас и русата си "грива", Бони Тайлър носи надеждите на страната си на конкурса "Евровизия" през 2013 г. с песента Believe in me, където се класира на 19-о място.

През 2023 г. тя е удостоена с Ордена на Британската империя за заслуги към музиката, припомня АФП.