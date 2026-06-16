Арестуваха десетима в Албания, участвали в международна мрежа за трафик за кокаин

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Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (СПАК) на Албания съобщи днес, че е разбила международна мрежа за трафик на наркотици и пране на пари, арестувала е десет души и е иззела над 491 активи, съобщава АТА, цитирана от БТА.

Операцията идва след криминално разследване, започнато през 2020 г. срещу предполагаема престъпна група, обвинена в широкомащабен трафик на кокаин и пране на незаконни приходи чрез инвестиции в Албания.

По искане на специалната прокуратура Специалният съд за борба с корупцията и организираната престъпност издаде заповеди за задържане на десет души. Властите също така издирват още двама заподозрени, които се смята, че са в Албания, а други седем разследвани лица се предполага, че се намират в чужбина.

Според прокурорите мрежата е действала между 2019 г. и 2021 г. в Латинска Америка, Бразилия, Белгия и Нидерландия и е заподозряна в трафик на най-малко 50 тона кокаин.

Следователите заявиха, че събраните доказателства по време на разследването са свързали групата с пет големи доставки на кокаин, включващи общо близо девет тона наркотик, иззети от правоприлагащите органи.

СПАК твърди, че получените от трафика средства са били прехвърляни в Албания основно в брой, преди да бъдат инвестирани в недвижими имоти и компании, основно в областта на строителството, хотелиерството и консултантския сектор, с цел да бъде прикрит незаконният им произход.

Специалният съд е наредил изземането на 491 движими и недвижими активи, притежавани пряко или непряко от заподозрени в рамките на разследването.

Съдът също така е наредил изземане на активи, свързани със заподозрените, включително дялове в компании и 266 недвижими имота, включително хотели, апартаменти и земи, намиращи се в Тирана, Дуръс, Елбасан, Лежа, Шкодра, Химара и Саранда.