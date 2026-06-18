Бунтарят Дейвид Хокни

През живописта, литографията, фотографията и рисунките на iPаd английският творец е най-скъпо продаваният приживе художник

Изучава печатарство и прави откритие как се постига съвършенство в платната на Ренесанса

Светът е много, много красив, ако го погледнеш. Но повечето хора не гледат особено внимателно. Те просто сканират земята пред себе си, за да вървят, но не се вглеждат истински в нещата, които ги заобикалят. Аз го правя и винаги съм го знаел.”

Тези думи на самия Дейвид Хокни най-точно въплъщават дарбата му да открива очарованието на света около себе си. Съчетана с таланта му да пресъздава красивото върху платно, фотографска лента или дигитален екран, тази дарба го превръща в един от най-значимите творци на ХХ и ХХI век.

Когато през 1937 година в Брадфорд, Великобритания, в скромното семейство на счетоводител се появява четвъртото от петте деца – Дейвид, някой едва ли е предполагал, че всъщност се ражда звездата на поп-арта, която десетилетия по-късно ще остави след себе си над 2000 картини, скици, литографии, художествени фотографии, сценографски проекти и … вдъхновение за стотици творци.

Защо той е наричан бунтар? Дейвид Хокни от малък се бунтува срещу традициите. През 1959 година заминава за Лондон, за да продължи обучението си, и именно в Кралската академия по изящни изкуства в Лондон показва, че е

способен да чупи с главата си стени.

Когато през 1962 г. академията заявява, че няма да му позволи да се дипломира, ако не изпълни задачата за рисуване по жив модел, в знак на протест Хокни рисува картината Life Painting for a Diploma. Той обаче категорично отказва да напише есето, изисквано за заключителния изпит, и заявява, че трябва да бъде оценяван единствено по своите художествени творби. И когато повечето студенти очакват Дейвид да не завърши, признавайки таланта му и нарастващата му репутация, Кралската академия по изящни изкуства променя правилата си и му връчва диплома. Твърде дръзко той заявява своята сексуална ориентация във времена, когато хомосексуалността се наказва от закона като престъпление.

В средата на шестдесетте Дейвид рисува и серията си картини с плувни басейни, използвайки сравнително новата техника с акрилни бои и ярки цветове.

Басейн с две фигури е изобразен и на една от най-известните му картини

- “Портрет на художник”. На нея са изобразени мъж, който плува под водата, и друг, който го гледа в басейна. Именно тази картина е продадена на търг през 2018 година и донася славата на Хокни като художника, получил най-голяма сума за своя творба приживе. Цената, на която се продава творбата на търга на Сотбис, е 90.3 млн. долара.

Внушителен е и броят на автопортретите, които наброяват над 300. Малко по-малки от естествения размер, в реалистичен стил, портретите на Хокни умело улавят чертите на моделите му. Серията, озаглавена “82 портрета и 1 натюрморт”, е изложена в Италия, Испания и САЩ, а художникът нарича картините, започнати през 2013 г., “20-часови експозиции”. Причината е, че всяка сесия отнемала на модела и художника шест до седем часа в три последователни дни.

Пейзажите от родния му Йоркшир често са съставени от по-малки платна, рисувани са в ателиета на открито, а в края на миналия и началото на този век Дейвид все по-често се връща към корените си. Първоначално заради болната си майка, а впоследствие заради болен приятел, който пожелал картините му да увековечат красивата природа на родния им край. През 2019 г. той създава ателие в селска ферма в Нормандия. Прекарва там една година, като използва скицник тип хармоника и iPad, за да работи на открито, рисувайки променящите се сезони в серия от изображения.

Преди да започне да рисува на iPad обаче, Дейвид Хокни експериментира с графика, фотография и много други медии, включително факс, хартиена маса, компютърни приложения. Тематиката, която го интересува, варира от натюрморти до пейзажи, портрети на приятели, кучетата му и сценографски проекти за театъра “Роял Корт”, Глайндборн и Метрополитън опера в Ню Йорк.

Една от оригиналните му творби от средата на 60-те е The Hollywood Collection – серия от литографии, пресъздаващи колекцията от произведения на изкуството на холивудска звезда, като всяка творба изобразява въображаемо произведение на изкуството в рамка. Интересен щрих в професионалния му път е сътрудничеството с известни печатари, единият от които – Кроммелинк, любимец и на Пабло Пикасо. Именно с него Хокни създава прочутата поредица от 20 офорта “Синята китара”.

Любопитни са и творбите му, които той самият нарича “съединители”. Това са фотоколажи. Използвайки множество снимки на един и същ обект, Хокни подрежда мозайка, за да създаде комбинирано изображение. Тъй като фотографиите са заснети от различни ъгли и в леко различно време,

резултатът е творба, която има сходство с кубизма.

Една от основните цели на Хокни е да обсъди начина, по който функционира човешкото зрение.

По-късно художникът започва да рисува директно върху екрана на компютър, използва таблети с писалка и Photoshop, безплатното приложение Brushes Redux, дори е проектирал на iPad витража в Уестминстърското абатство, посветен на кралица Елизабет II.

В продължение на две години Хокни използва камера луцида - античен уред, базиран на лещи за своите изследвания в областта на историята на изкуството. Така той създава над 200 рисунки на приятели, семейство и себе си. Някои са оцветени изцяло с хартиена каша, докато при други се

използва спрей боя

за постигане на определени детайли. Така се ражда и теорията, която се споделя също от британския физик Фалко. И двамата твърдят, че напредъкът в реализма на изображението в творбите от Ранния ренесанс не се дължи нито на развитието на техниките за рисуване, нито на таланта на художниците. Според тях точността, с която са изобразени хората и предметите, не може да се постигне с просто око. Използвани са уреди като камера луцида или сферични огледала. Въпреки публикациите по темата обаче тази хипотеза е приета доста скептично.

“Дейвид знаеше, че успехът не пада просто така от небето. В Ню Йорк той се възхищаваше на това, което в Англия би било счетено за лош вкус: лекотата, с която американците умееха да се продават, без да затъват в фалшива срамежливост и чувство за вина”, казва Катрин Кусет в романа си “Животът на Дейвид Хокни”.

Това обобщава разбирането на Хокни за света на изкуството: свят, в който личностите процъфтяват, а личните истории се разпадат. Където

вкусът доминира, а плахостта отстъпва.

Затова и няма космополитен град, който творчеството му да не е докоснало.

Хокни напусна света, в който се взираше, броени дни преди да навърши 89. Но и още толкова да беше живял, щеше да остане за почитателите си чудакът с очила с дебели рамки, яркожълто сако и собствено мнение. Той е един от малкото наши съвременници, които с лекота заменят четката с рисуването на компютър, с интерес се ровят в историята на изкуството, изучават тънкостите на занаята на печатарите, експериментират и се бунтуват.

Защото светът е красив и трябва да имаме очи да го видим.