Израел превзе още територия и уби двама в Газа

При израелски удар бяха убити най-малко двама палестинци в централната част на ивицата Газа, казаха здравни служители, а междувременно жители в северната част на анклава избягаха от домовете си, след като израелските сили разшириха контрола си в територията, предадоха Ройтерс и БТА.

Медици казаха, че при израелски удар близо до жилищна сграда в бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа са били убити двама братя – Ахмед и Махмуд Абу Хеен.

Израелските въоръжени сили към момента не са коментирали тази информация, отбелязва Ройтерс.

Споразумението за прекратяване на огъня, сключено през октомври 2025 г. с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп засега не успява да спре израелските атаки в Газа или да гарантира разоръжаването на бойците от „Хамас“.

С новите смъртни случаи броят на палестинците, убити при израелски атаки от октомври, е достигнал почти 1000, според министерството на здравеопазването в Газа. Израел казва, че четири негови войници са били убити от бойци през същия период.

Насилието става в момент, в който пратеникът за Газа на Съвета за мир на президента на САЩ Донлад Тръмп Николай Младенов пристигна в Кайро, за да участва в разговорите между посредниците от Египет, Катар и Турция и лидери на „Хамас“ относно прилагането на втората фаза на плана на Тръмп за Газа, казаха запознати с разговорите източници.

Израел и „Хамас“ продължават да са в патова ситуация относно това как да преминат към следващата фаза на плана на Тръмп, който предвижда „Хамас“ да се разоръжи, а Израел да изтегли войските си.

Израелски войски все още контролират повече от 60% от територията на Газа, наредиха на жителите да напуснат тези части от анклава и разрушиха оцелелите сгради, отбелязва Ройтерс.

На 28 май премиерът Бенямин Нетаняху заяви за пореден път, че е наредил на израелските въоръжени сили да разширят контрола си и да установят контрол над 70% от анклава.

Очевидци в южната част на Газа казаха, че израелските сили през последните няколко дни са разширили зоната, която се намира под техен контрол, в източната част на Хан Юнис и в северната Рафах, където са поставили нова маркировка и бетонни блокове.