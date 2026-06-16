Палежът на колите на посолството ни в Скопие беляза дебата в ЕП за Северна Македония (Обзор)

Европейският парламент проведе във вторник дебат по доклада за напредъка на Северна Македония (СМ) за 2025 г., който премина в атмосфера на сериозна загриженост заради палежа на двете коли на българското посолство в Скопие в понеделник. Инцидентът обедини българските евродепутати, които изразиха дълбоко съжаление от проявите на нетърпимост от съседите и коментираха опитите на официалния докладчик за СМ - австрийския евродепутат Томас Вайц от групата на Зелените, да смекчи текстовете, свързани с научната интерпретация на историята.

В своето изказване той изрази съжаление, че Западните Балкани отново са арена на различни интереси.

"През 90-те години ние пропуснахме възможността да обърнем тези страни към Европа и сега отчитаме, че въпроси по идентичността разкъсаха този регион", посочи той и напомни, че ЕС не е удържал изцяло обещанията си към Скопие.

После Вайц призова напредъкът и реформите да бъдат възнаградени с частична интеграция в единния пазар или чрез роуминг услугите. Той апелира македонските управляващи и опозиция да се обединят, като подчерта, че е важно да се опазва националното културно и историческо наследство. Според неговата прогноза, пътят към пълноценно членство в региона трябва да започне първо с Черна гора, последвана от Албания и Северна Македония.

Българските представители в пленарната залата се фокусираха върху липсата на напредък на Скопие спрямо поетите ангажименти към България. Андрей Ковачев от ЕНП и ГЕРБ изрази съжаление, че докато Албания и Черна гора вървят напред, Северна Македония се самоблокира, търсейки начини да не изпълни поетите ангажименти.

"Недопустимо е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България. Това подхранва езика на омраза, дискриминация и нетърпимост към българите", изтъкна Ковачев.

Той посочи палежа на автомобилите в Скопие като тъжен резултат от посятата омраза от политиците в югозападната ни съседка. После се обърна към Томас Вайц с аргумента, че мотивирането на Скопие да не изпълнява ангажиментите си не е полезно, и разкритикува опитите му да се изключат текстове, свързани с научното обосноваване при интерпретацията на историческите факти.

Илхан Кючюк от "Обнови Европа" и ДПС заяви, че речта му е щяла да започне по друг начин, ако не е бил палежът на българските дипломатически коли.

"Ако ми кажете, че това е криминален акт - не, това не е, това е акт срещу държава член на Европейския съюз", отбеляза Кючюк.

Той призова съюза да спре да повтаря, че и това престъпление ще бъде разследвано, тъй като досега случаите на нарушени човешки права в Македония не стигат доникъде, и предупреди, че изграждането на стени вместо мостове ще ни върне обратно в 90-те години.

Евродепутатът от групата на "Европа на суверенните нации" и Възраждане Станислав Стоянов пък отбеляза, че при Скопие се наблюдава отстъпление в областта на правовата държава, медийната свобода и защитата на основните права на българите, които стават жертва на политическо преследване.

Той припомни случаите с Християн Пендиков и Любчо Георгиевски, както и атаките срещу българските културни клубове, като резултат от насаждания говор на омразата. Стоянов определи подпалването на автомобилите на посолството ни като недопустим акт срещу дипломатическо представителство на държава членка на ЕС.

"Гражданите на страната заслужават по-добро бъдеще. Режимът на Хриостиян Мицкоски не може да предостави нищо от това", категоричен беше той.