Тръмп задейства закона за отбранително производство, за да ускори оръжейните доставки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства закона за отбранителното производство (Defense Production Act), за да се справи с ограниченията в доставките на оръжия и развитието на производството на боеприпаси и свързаните с тях вериги за доставки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикуван меморандум.

Ходът идва на фона на нарастващото безпокойство във Вашингтон относно способността на американските оръжейни производители да отговорят на търсенето.

Ракетни двигатели с твърдо гориво, запалителните системи и системите за насочване са сред най-важните компоненти за производството на оръжия, като именно при тях производственият капацитет е най-ограничен. Те са от съществено значение както за съществуващите оръжейни системи, така и за бъдещите програми за модернизация.

„С настоящото установявам, че са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за националната отбрана или за програмите за поддържане на отбранителната готовност“, заявява Тръмп в меморандум от 11 юни, адресиран до ръководителя на Пентагона.

Той посочва като причини „ограничения производствен капацитет, уязвими вериги за доставки, зависимости, свързани с дълги срокове за производство и доставка, както и други производствени затруднения“.

Меморандумът предоставя на министъра на отбраната правомощия да сключва споразумения с представители на частната индустрия с цел укрепване на отбранителната промишлена база, пише БТА.

Законът за отбранителното производство позволява на президента или на упълномощени от него лица да провеждат консултации с представители на индустрията, бизнеса и други заинтересовани страни и да сключват споразумения в подкрепа на националната отбрана, но само когато са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за нея.