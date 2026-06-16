Скопие пробва да премахне общата история като условие за място в Европа (Обзор)

Австриецът от Зелените опитва да убеди в Страсбург, че съседите ни трябва да бъдат наградени и с общ роуминг

Евродепутатът Андрей Ковачев: Без въпросната т. 73 политиците ще си интерпретират фактите!

Докладчикът за напредъка на страната Томас Вайц предлага удар по научния подход към спорните моменти

Опит за премахване на ключов текст от доклада за напредъка на РС Македония пробва в последния ден преди гласуването му в Европейския парламент докладчикът Томас Вайц. Австриецът е от групата на Зелените. Дебатът започна днес (виж по-долу в текста), а утре трябва да се гласува резолюция за напредъка на страната по пътя към членство в ЕС.

Става дума за точка 73 от доклада, която призовава интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база.

Текстът е пряко свързан с втория протокол към Договора за добросъседство от 2017 г., в който влиза и създаването на нарочна комисия по тази материя. Идеята на комисията е

историците и учените, а не политиците да определят как да се интерпретира общата история



и как да се променят учебниците, така че да не се насажда омраза между двете общества.

Томас Вайц активно работи този текст да бъде изтрит. Той се опитва да привлече подкрепа от групите на социалистите и демократите и от “Обнови Европа”, като казва, че този текст в Скопие не се приема, защото едва ли не го интерпретират като още едно условие, разясни пред “24 часа” , евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев малко преди снощния дебат в Страсбург, предшестващ гласуването днес.

Андрей Ковачев е евродепутат от групата на ЕНП. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

В доклада има и предходна точка 71, която по-общо призовава съвместната историческа комисия да започне работа и да я свърши по най-добрия начин. Но точка 73 е значително по-конкретна и изисква научен, а не политически подход към историята.

В текста става въпрос за практиката във всяка наука - химия, физика, математика, история, тоест когато изследванията се основават на исторически факти и автентични обективни документи от съответната епоха, обясни Ковачев. Затова премахването ѝ би позволило всеки да интерпретира историята по какъвто начин пожелае.

Създаването на комисията бе уредено в договора

за добросъседство, подписан на 1 август 2017 г. от премиерите Бойко Борисов и Зоран Заев. Целта ѝ е историци и експерти от двете страни обективно да изчистят споровете, а после промените да бъдат заложени в учебниците, така че да спре езикът на омразата от двете страни.

Резултатите 9 г. по-късно обаче са повече от скромни. Има договорка за общо честване на светите братя Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Наум Охридски и Цар Самуил, но всяка година в Рим българската делегация и тази на Скопие старателно избягват да се засекат в църквата “Сан Клементе”, където се отдава почит на гроба на свети Кирил. Единственото изключение бе, когато Борисов и Заев заедно се поклониха там на първия 24 май след подписването на договора, отидоха заедно и в “Санта Мария Маджоре”, където свети Кирил преборва в дебат триезичната норма и получава разрешение от папата за свещени книги на глаголица. Общото им поклонение на гроба на Гоце Делчев в Скопие тогава навръх Илинден също остана единственото.

Приети бяха някои препоръки за

промени в учебниците

за 5-и клас в България и за 6-и клас в Северна Македония, но те са за далечната антична история, а и тези договорки бяха постигнати още в първите заседания до 2019 г. Оттогава цари блокаж най-вече заради спорове за Гоце Делчев и Илинденско-Преображенското въстание. Напрежение имаше и за Охридската архиепископия и това как средновековната църковна история да бъде описана в учебниците за 7-и клас в РСМ.

С идването си на власт през септември 2024 г. националистите от ВМРО-ДПМНЕ смениха изцяло състава на своята комисия, след което българските представители започнаха да се оплакват от бавене на процеса с процедурни хватки.

Това не е първия път, когато Вайц заема близки до РСМ позиции

През 2025 г. български евродепутати обвиниха австриеца, че е провеждал срещи с представители на правителството в Скопие и че докладът му е бил повлиян от лобистки усилия. Тогава гласуването на текста в комисията по външни работи беше отложено.

След като Мицкоски смени състава, “историчарите” изведнъж станаха политици и не желаят да работят. Последното заседание в Скопие беше само преди няколко дни. Говорих с председателя от наша страна Ангел Димитров - никакъв напредък, само тъпчене на едно място. Те държат на т.нар. мултиперспективност в историята - т.е. всеки има право да интерпретира исторически факти по какъвто начин желае, посочи още Андрей Ковачев.

Въпреки това докладът запазва ясна позиция по отношение на конституционните промени.

Вписването на българската общност в конституцията остава предусловие

за отваряне на първия преговорен клъстер.

Самият дебат в Страсбург във вторник вечерта бе белязан от палежа на двете коли на българското посолство в Скопие в понеделник.

Обединени, депутатите ни

изразиха дълбоко съжаление от проявите на нетърпимост и от опитите на докладчика Вайц да смекчи текстовете, свързани с научната интерпретация на историята.

“През 90-те години ние пропуснахме възможността да обърнем тези страни към Европа и сега отчитаме, че въпроси по идентичността разкъсаха региона”, заяви пък австриецът. По думите му ЕС не бил удържал изцяло обещанията си към Скопие. Вайс призова реформите им да бъдат възнаградени с частична интеграция в единния пазар или чрез роуминг услугите. Иначе пътят към ЕС да започне първо с Черна гора, последвана от Албания и РСМ.

Първа Йотова предупреди за саботаж на съвместната комисия с РСМ

Че ще бъде направен опит да бъдат съкратени текстовете за съвместната комисия, която решава спорните исторически въпроси между България и Северна Македония, първа предупреди президентът Илияна Йотова. Направи го в понеделник часове преди дебатите в Европейския парламент. Информацията получила от български евродепутати.

Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

“По този начин да обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще”, коментира президентът целта на опита да се премахне един от текстовете в доклада, който се отнася до работата на съвместната комисия по историческите въпроси.

Доколкото знам, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който приключва от преговорната рамка и задължително е допълнение към кандидатстване, допълни Илияна Йотова.

Оставането на формулировката в сегашния ѝ вид е важно, защото тя предполага, че членовете от двете страни ще се осланят на научни и исторически факти, когато разискват спорните въпроси. Не само че се очаква резолюциите на комисията един ден да залегнат в учебниците на двете страни, а работата на комисията влезе в т.нар. френско предложение от 2022 г. и пряко се отнася до напредъка на РСМ по присъединяване към Европейския съюз.

Винаги когато София ви казва за изпълнение на Договора за приятелство и добросъседство и протоколите, това означава, че за да станем член на ЕС, условие е и комисията по историческите въпроси. Предишните управляващи приеха нещо, което е станало в Средновековието, да решава къде ще бъдем ние в XXI век, заяви в навечерието на вчерашния дебат в Европейския парламент северномакедонският премиер Християн Мицкоски. Според него страната му изпълнява всички условия, за да започне преговори.

Зам. външният министър Зоран Димитровски пък се оплакал пред Съвета по общи въпроси на Европейския съюз в Люксембург, че като кандидат за ЕС страната му е изложена на “все повече дезинформационни кампании, киберзаплахи и координирани операции за влияние”.

Йотова поиска от българските евродепутати и да обърнат специално внимание по време на заседанието на ЕП на подпалването на колите на българското посолство в Скопие в понеделник, независимо че разполагат с малко минути за изказвания.

Безпрецедентен инцидент в Северна Македония. Подпалването на дипломатически автомобили, собственост на българската държава, приемам като посегателство срещу България, каза Йотова. Малко по-късно външното ни министерство привика северномакедонския посланик заради палежа.

Извършителят е бил задържан три часа след инцидента. Той е 44-годишен мъж от Скопие, а странното му обяснение, цитирано от властите там, е, че колите били паркирали неправилно.