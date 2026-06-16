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ЕП предупреди Турция за злоупотреби с издаваните от нея служебни паспорти

2020
ЕП предупреди Турция за злоупотреби с издаваните от нея служебни паспорти Снимка: Pixabay

Европейският парламент отправи предупреждение към Турция за прекомерната употреба на издаваните от нея „служебни паспорти“, предоставящи безвизов достъп на притежателите им в редица страни, съобщи турският в. „Сьозджу".

Позовавайки се на Би Би Си, вестникът цитира доклад, според който турското правителство злоупотребява с броя на издадените документи, известни в страната като „сиви паспорти“. Както посочва изданието, Европейският парламент изразява съжаление, че „турското правителство не предприема необходимите стъпки за създаване на правна рамка, която да бъде от полза за цялото население, а вместо това злоупотребява с неизвестен брой служебни паспорти.“

Докладът на ЕП отбелязва също, че сивите паспорти, които от дълги години осигуряват възможност за пътуване без виза, могат да бъдат обект на различни санкции в бъдеще, пише БТА. 

„Сьозджу“ напомня, че през последните години европейските страни започнаха да отхвърлят милиони заявления за издаване на визи, а тази практика засяга пряко турските граждани.

По правило, такъв вид документи се издават само от официални институции и се използват само за служебни пътувания, а властите забраняват тяхното използване с туристическа цел.

Страните от Европейския съюз признават правото на свободно придвижване за притежателите на турски служебни паспорти, но Великобритания, САЩ и малък брой други държави изискват виза за тях.

В случай че въпросните нарушения продължат, Европейският съюз разполага с правомощия да отмени правото на свободно движение, предоставено на притежателите на „сиви паспорти“ в Шенгенското пространство, предупреждава „Сьозджу".

 

ЕП предупреди Турция за злоупотреби с издаваните от нея служебни паспорти Снимка: Pixabay

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