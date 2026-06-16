Случайно пуснати микрофони разкриха неофициални разговори на лидерите от Г-7

Лидерите на страните от Г-7 обсъждаха в курорта Евиан Ле Бен глобални проблеми, но включени случайно микрофони разкриха и, че между тях е имало и по-непринудени разговори, отбелязва Асошиейтед прес. Сред тези непринудени теми са били спорт, пушене …. и дори нещо свързано с Гренландия.

Навиците за пушене на италианската премиерка Джорджа Мелони например са били обект на дискусии днес. Попитана от германския канцлер Фридрих Мерц дали вече е изпушила цигара тази сутрин, Мелони разкрила, че не е пушила „от 1 май“. Решението ѝ да спре цигарите предизвикало ентусиазирани поздравления от лидерите на Канада, Обединеното кралство, Япония и ЕС. Канадският премиер Марк Карни дори я попитал дали носи пластир за отказване от цигарите, пише БТА.

Тъй като Световното първенство по футбол е в разгара си, докато лидерите от Г-7 се събирали за обяд, френският президент Еманюел Макрон и други участници във форума на върха обсъждали футбола, разкриват още включените микрофони. В даден момент дори се чуло някой да вика: „Напред, сините!“, което е традиционният възглас за националния отбор на Франция. Друг лидер коментирал скорошната победа на „Пари Сен Жермен“ в Шампионската лига.

Микрофоните показват и, че президентът на САЩ Доналд Тръмп насочил в даден момент разговора към събитието по смесени бойни изкуства, организирано от него на специална арена на Южната морава на Белия дом на рождения му ден в неделя.

По-късно през деня се чуло как британският премиер Киър Стармър хвали изненадващото равенство 0:0 на Кабо Верде срещу световния шампион Испания. „Трябва да кажа, че е наистина впечатляващо“, заявил той.

В един по-загадъчен момент Тръмп бил уловен от микрофон да разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. „Разбираш ли?“, казал Тръмп, след което добавил „Гренландия“, но началото и краят на разговора не били уловени, така че контекстът остава неясен.

АП споменава и друг любопитен момент от срещата на върха. Макрон подарил на всеки от останалите лидери персонализиран велосипед, за да популяризира Световното първенство по колоездене, което ще се проведе догодина във Френските Алпи. Не е известно как е реагирал Тръмп на подаръка, тъй като той е любител на голфа, но не и на колоезденето.

Мерц, който наскоро имаше разногласия с Тръмп по темата за войната в Иран, е подарил на американския президент фланелка на германския национален отбор по футбол с името „Тръмп“ и с номер 47. Тръмп, който е 47-и президент на САЩ, вдигнал фланелката, позирайки за снимка, усмихнал се, но след това я оставил настрана.